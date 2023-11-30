ناجيتس وليكرز يهزمان روكتس وبيستونز

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مدن - سجل نيكولا يوكيتش 32 نقطة و10 متابعات ومرر 15 تمريرة حاسمة، وأضاف زميله مايكل بورتر جونيور 30 نقطة، ليقودا دنفر ناجيتس للفوز على هيوستن روكتس بنتيجة (134-124)، خلال المباراة التي جمعتهما فجر أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وشهدت هذه المباراة عودة جمال موراي، الذي غاب عن فريق دنفر في آخر 11 مباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، حيث سجل 16 نقطة، فكان هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لناجتس، حامل اللقب، الذي خسر في أربع مباريات من أصل خمس قبل هذه السلسلة من الانتصارات.يذكر أن ناجيتس خسر مرتين أمام هيوستن روكتس في تشرين الثاني (نوفمبر)، من بينها الخسارة بفارق 19 نقطة في هيوستن قبل خمسة أيام.وفي مباراة أخرى، سجل دي أنجيلو راسل 35 نقطة، وأضاف أنتوني ديفيز 28 نقطة، وليبرون جيمس 25 نقطة، ليساعدوا فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على ديترويت بيستونز بنتيجة (133-107)، فيما كان كيد كانينجهام أفضل مسجلي ديترويت برصيد 15 نقطة، بينما أضاف زميله إيسياه ليفرز 14 نقطة.وزادت الهزيمة متاعب ديترويت، الذي خسر للمرة 15 على التوالي في رقم قياسي غير مرغوب لأطول مسيرة هزائم متتالية له في موسم واحد طوال تاريخه، وكان بسيتونز خسر في 14 مباراة متتالية خلال مواسم 1979-1980 و1993-1994 و2021-2022.وفي مواجهة أخرى، فاز تورونتو رابتورز في ملعبه على فينكس صنز (112-105)، بفضل 23 نقطة من لاعبه سكوتي بارنز من بينها 12 نقطة في الربع الأخير، وأوقفت الهزيمة مسيرة انتصارت فينكس التي استمرت في سبع مباريات متتالية رغم أن النجم العائد كيفن دورانت منح الفريق الزائر 30 نقطة.وبهذه الخسارة، حقق فريق بيستونز رقما قياسيا سلبيا في منافسات الدوري، حيث أصبحت هذه هي الخسارة الخامسة عشرة للفريق على التوالي.وفي بقية المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز (139-120)، وتورنتو رابتورز على فينيكس صنز (112-105)، وممفيس جريزليس على يوتا جاز (105-91)، كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (124-114)، ولوس أنجليس كليبرز على ساكرامنتو كينجز (131-117). -(وكالات)