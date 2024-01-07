نادال يعلن انسحابه من أستراليا.. وديميتروف ينال لقب بريسبن

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مدن - قرر لاعب التنس الإسباني رفاييل نادال، عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة بريسبن، أثناء مواجهة لاعب البلد المضيف جوردان تومسون في ربع النهائي.وإثر ظهوره الأسبوع الماضي بعد عام كامل من الغياب بسبب إصابة في الساق اليسرى، شعر نادال بآلام في مكان الإصابة القديمة أثناء مواجهة تومسون الذي تغلب على الفائز بـ22 جراند سلام، خلال لقاء قوي استغرق ثلاث ساعات على الأقل.وأوضح نادال أن الآلام ليست انتكاسة، بل تمزق طفيف في إحدى العضلات، لذا بدا متفائلا فيما يتعلق بالتعافي، رغم أنه لن يتمكن من خوض أولى بطولات جراند سلام هذا الموسم والتي فاز بها مرتين آخرهما في 2022.وبدأ الإسباني رسالته قائلا: "مرحبا جميعا، خلال آخر مباراة لي في بريسبن عانيت مشكلة صغيرة في إحدى العضلات وقد شعرت بالقلق. فور وصولي إلى ملبورن حظيت بفرصة إجراء أشعة وتبين أنني أعاني تمزقا عضليا، ليست نفس الإصابة القديمة، هذا هو النبأ السار".وتابع: "لست مستعدا في الوقت الحالي للعب بأقصى قوة لمدة خمس مجموعات. سأعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبي وتلقي العلاج والحصول على قسط من الراحة. عملت بكل جهد لمدة عام من أجل هذه العودة، وكما أعلنت من قبل، فإن هدفي هو استعادة أفضل مستوى لي خلال ثلاثة أشهر".وكان نادال قد خاض آخر مباراة له في 18 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، عندما سقط أمام الأميركي ماكينزي ماكدونالد في الدور الثاني بأستراليا المفتوحة.ومن وقتها اتبع نادال خطة تعافي من إصابة في الساق اليسرى استلزمت خضوعه لجراحة.دورة بريسبنأحرز البلغاري جريجور ديميتروف لقب بطولة بريسبن للتنس، عقب فوزه على الدنماركي هولجر رونه في نهائي المنافسة المقامة على الملاعب الصلبة.وحقق ديميتروف، المرشح الثاني للظفر بلقب البطولة، الفوز على رونه، المرشح الأول، بنتيجة 7-6 (7-5) و6-4 في مباراة امتدت على مدار ساعتين و29 دقيقة.وتوج ديميتروف في بريسبن بأول لقب له منذ أن رفع كأس البطولة الختامية لموسم التنس في العام 2017، فهو لم يخض منذ حينها سوى ثلاث مباريات نهائية، إحداهما في 2018 وأخريان في 2023، وقد خسرها جميعا.وفي منافسات السيدات، سحقت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية 6-0 و6-3 وأحرزت اللقب.وثأرت ريباكينا لخسارتها أمام سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي (6-4 و3-6 و4-6)، وأحرزت لقبها السادس في مسيرتها قبل أسبوع على انطلاق النسخة الحالية من البطولة الأسترالية.كما أنهت ريباكينا لمنافستها سابالينكا سلسلة من 15 فوزا توالياً على الأراضي الاسترالية والتي كانت قد بدأتها العام الماضي بفوزها بلقبي أديلايد ثم أستراليا المفتوحة.وفرضت ريباكينا هيمنتها المطلقة على المباراة ففازت بالأشواط الثمانية الاولى، وانهت المجموعة الاولى بـ24 دقيقة فقط ولم تخسر سوى ثلاث نقاط على ارسالها.وردت سابالينكا في المجموعة الثانية، بكسر ارسال منافستها عندما كانت تتأخر 0-2، إلا أنها عادت لتخسر ارسالها من دون أن تتمكن من قلب المعادلة.قالت ريباكينا (24 عاما) الفائزة ببطولة ويمبلدون العام 2022 مثنية على منافستها بعدما حسمت المباراة في ساعة و13 دقيقة "على الرغم من النتيجة، من الصعب دائماً اللعب ضدك، ندفع بعضنا البعض للتطور وهذا أمر رائع".وقدّمت ريباكينا مستوى رائعاً في بريزبين، حيث أمضت 3 ساعات و40 دقيقة فقط على الملعب في مبارياتها الأربع التي خاضتها خلال أسبوع.وبدورها، أشادت سابالينكا (25 عاماً) بالفائزة، وقالت مبتسمة: "شكرا لمنحي ثلاثة أشواط". وتابعت: "لقد كان أسبوعاً رائعاً، بالطبع كنت أود أن أنهيه بشكل مختلف، وآمل في أن تكون الأمور أفضل في بطولة أستراليا المفتوحة".وهو اللقب الثالث لريباكينا على الأراضي الصلبة والأول لها منذ فوزها على سابالينكا بالذات في دورة إنديان ويلز العام الماضي. وفازت بلقب دورة روما (1000 نقطة) على الأراضي الترابية. كما انه اللقب الثاني لها في استراليا بعد تتويجها في دورة هوبرت العام 2020.دورن هونج كونجنال الروسي أندري روبليف المصنف خامسا عالميا، لقبه الخامس عشر في مسيرته بفوزه بدورة هونج كونج لكرة المضرب (250 نقطة)، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.واحتاج روبليف إلى 77 دقيقة فقط للتغلب على الفنلندي إميل روسوفوري المصنف 69 عالمياً 6-4 و6-4، محققا انتصاره العاشر على الأراضي الصلبة، علما انه كان فاز في ربع النهائي على الفرنسي أرثور فيس وأقصى من المربع الذهبي الصيني شانج تشانشهاو في ثلاث مجموعات في المباراتين كلتيهما.وكان روبليف (26 عاماً) بلغ الدور ربع النهائي لاحدى بطولات جراند سلام تسع مرات من دون أن يتمكن من تجاوز هذا الحاجز.وقال روبليف عقب تتويجه: "الفوز باللقب هو شيء خاص، لذا لم يكن بإمكاني قضاء أسبوع أفضل. الآن سأتوجه إلى ملبورن وأنا أشعر بسعادة حقيقية. سأستمتع بأسبوع من التدريب هناك ثم سأبدأ بطولة أستراليا المفتوحة".وخسر الروسي للمرة الأخيرة أمام لاعب خارج قائمة المصنفين الخمسين الأوائل، أمام روسوفوري بالذات، في مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات و16 دقيقة في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في آب (أغسطس) الماضي.من ناحيته، ما يزال روسوفوري يبحث عن لقبه الاول في دورات المحترفين، علما انه خاض في هونج كونج ثاني نهائي له في مسيرته بعد دورة بوني في الهند (250 نقطة) العام 2022.وأشاد روسوفوري بمنافسه قائلاً "لا أعتقد أن أي شخص يستحق ذلك أكثر منك. تهانينا لك ولفريقك. سنواصل القتال. لقد فزت عليك في السابق، ولكن هذا كان وقتك. أعتقد أننا سنخوض المزيد من المعارك في المستقبل".وأعيد إدراج هونج كونج في روزنامة دورات اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" للمرة الأولى بعد غياب استمر لأكثر من 20 عاماً.دورة أوكلانددافعت الأميركية كوكو جوف بنجاح عن لقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس، بفوزها على الأوكرانية يلينا سفيتولينا في النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة أمس.وحسمت جوف الفوز على سفيتولينا بنتيجة 6-7 و6-3 و6-3 لتتوج بلقب بطولة أوكلاند للموسم الثاني على التوالي، وتعزز حظوظها في المنافسة على لقب بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل.وتألقت جوف (19 عاما) بشكل لافت في 2023، وحصدت أول ألقابها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى من خلال بطولة أميركا المفتوحة، وتقدمت إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، في أعلى مركز بمسيرتها.وأحرزت جوف اللقب السابع في مسيرتها، كما أنها تمتلك سجلا رائعا في المباريات النهائية حيث حققت سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة جاءت على يد البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم، في نهائي رولان جاروس 2022. -(وكالات)وخسرت سفيتولينا للمرة الخامسة في إجمالي المباريات النهائية التي خاضتها خلال مسيرتها مقابل 17 انتصارا.واحتاجت جوف إلى ساعتين و35 دقيقة لتحقيق الفوز، لتصبح رابع لاعبة تدافع بنجاح عن لقب أوكلاند بعد باتي فينديك في 1988 و1989 وإليني دانيليدو في 2003 و2004 وجوليا جورج في 2018 و2019.وحققت جوف الفوز الـ29 في آخر 33 مباراة خاضتها في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنسالمحترفات. -(وكالات)