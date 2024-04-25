نادال يكشف سبب مشاركته ببطولة مدريد.. وإقصاء رادوكانو

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مدريد - أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال، أن هذه "المرة الأخيرة"، التي سيشارك فيها ببطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة.وأكد نادال، أنه لولا أن البطولة المدريدية، يحمل الرقم القياسي في الفوز بها، لما فكر بالعودة إلى الملاعب في الوقت الحالي.وقال نادال خلال المؤتمر الصحفي قبل بداية البطولة ومشواره من الدور الأول أمام الأميركي داروين بلانش في وقت متأخر من أمس: "لا أعتقد أنني جاهز بنسبة 100 % لإخراج أفضل ما لدي".وتابع: "لكن بالنسبة إلي، من المهم للغاية المشاركة للمرة الأخيرة، والاستمتاع بهذا الملعب الذي عشت فيه لحظات رائعة".وأضاف صاحب الـ37 عاما: "اللعب هنا في مدريد دائما يمثل حدثا خاصا، هناك بعض اللحظات الطيبة وأخرى لا خلال الأسبوع الحالي".وأردف: "لا أعتقد أنني في كامل جاهزيتي لخوض المباريات، لكنني مستعد للدخول إلى الملعب، والمشاركة في هذه البطولة للمرة الأخيرة أمر مهم بالنسبة إلي، والاستمتاع في هذا الملعب الذي عشت فيه لحظات رائعة".ويحمل "الماتادور" الرقم القياسي في الفوز ببطولة مدريد، 5 مرات، وكانت المرة الأخيرة التي وقف فيها على منصات التتويج في العام 2017، على حساب اللاعب النمساوي دومينيك تيم.بدوره، حقق الأرجنتيني فاكوندو باجنيس فوزه الأول في بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، في مستهل مشواره بالأدوار الرئيسية على حساب الأميركي براندون ناكاشيما بمجموعتين دون رد.ونجح اللاعب اللاتيني في حسم المباراة خلال ساعة و53 دقيقة بنتيجة 6-3 و7-6(7-5)، وسيلتقي صاحب الـ34 عاما، في الدور الثاني مع الروسي أندريه روبليف، المصنف الثامن عالميا، الذي جنبته القرعة خوض مباراة الدور الأول.وستكون هذه المواجهة الثانية بين اللاعبين، حيث انتهت الأولى للاعب الروسي في دور الـ64 ببطولة روما للماسترز قبل 4 سنوات.من جانبها، قالت البريطانية إيما رادوكانو: "إنها شعرت بالإجهاد خلال المباراة التي خسرتها أمام الأرجنتينية ماريا لورديس كارلي، في الدور الأول من بطولة مدريد المفتوحة للتنس، حيث خسرت رادوكانو بنتيجة 2-6 و2-6 على مدار ساعة و26 دقيقة أمام المصنفة 82 على العالم، والتي حققت أكبر انتصار لها، والأول أيضا لها، في البطولة ذات الألف نقطة".وقالت رادوكانو: "إنها كانت "متعبة" لدى دخولها بطولة مدريد المفتوحة وألقت باللوم على الإرهاق لخروجها المبكر من البطولة، التي تقام على الملاعب الرملية.وأضافت: "أقول إن الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة للغاية، أعتقد وفقا للأداء الذي قدمته، أنه كان واضحا أنني كنت مرهقة ذهنيا وبدنيا".وأردفت: "حاولت قدر استطاعتي تجاوز الأمر اليوم، لكني لم أتمكن من ذلك. أعتقد أن هذه الرياضة قاسية للغاية".وودعت هارييت دارت، المصنفة الثانية في بريطانيا، منافسات البطولة بعد خسارتها أمام كريستينا بوكسا 4-6 و4-6. -(وكالات)