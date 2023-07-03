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الإثنين 03 تموز 2023
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نادي إنتر ميامي يكشف عن راتب ميسي

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الأرجنتيني ليونيل ميسي
كشف أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، الراتب الضخم الذي سيحصل عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقابل الانضمام للفريق، إلى جانب بعض بنود العقد التي تحمل مزايا عديدة للنجم.اضافة اعلان

وفي لقاء مع صحيفة "إل باييس" (El Pais) الإسبانية، أكد خورخي ماس أنه سعى لسنوات لضم ميسي إلى إنتر ميامي، وهو الأمر الذي شكل القنبلة الأكبر في سوق انتقالات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسيبدأ النجم الأرجنتيني اللعب ضمن صفوف النادي الأميركي، اعتبارا من نهاية يوليو الجاري، بعد أن أنهى تعاقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.
راتب ميسي و"مزايا" العقد الجديد

ماس، هو أحد ملاك النادي إلى جانب شقيقه ونجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، شرح كيف حدث الانتقال وقيمة دخل ميسي، قائلا:

"دخل ميسي السنوي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار".
"عندما يتقاعد ميسي ستكون لديه حصة في النادي".
"أتخيل أن حياة ما بعد كرة القدم بالنسبة لميسي، تشبه إلى حد بعيد حياة ديفيد بيكهام أو (نجم كرة السلة) مايكل جوردان".
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