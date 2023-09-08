نادي الطالبية يطارد حلم إنشاء ملعب خاص به رغم التكلفة المرتفعة

مصطفى بالو

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عمان - يطارد نادي الطالبية حلم إنشاء ملعب خاص به، وسط زحام أفكار الحلول المالية، مفكرا في دعوة أعضاء الهيئة العامة، والداعمين من أبناء منطقة لواء الجيزة، إلى اجتماع حاشد، يتناول رسم خريطة طريق، وعصف فكري ينتهي إلى الخروج بحلول قابلة للتنفيذ.ويسعى الطالبية لمشاركة الجميع نحو إنجاز حلم النادي الذي تأسس في العام 1968، ليكون الملعب الحاضن للمواهب، والقادر على تقديم أفضل الخامات الكروية، تعيد أياما منافسة فريق الكرة في دوري الدرجة الأولى لسنوات طويلة، وهو الذي يقبع الآن في الدرجة الثالثة منذ سنوات طويلة، واقترب من بوابة التأهل للدرجة الثانية، لولا تعثره بإنجاز الخطوة الأخيرة أمام حريما في الموسم الماضي.وسبق للطالبية أن ذاع صيته الكروي، وقدم العديد من النجوم إلى أندية الكبار أيام الزمن الجميل، وله بصماته أيضا في الكرة الطائرة، وكرة الطاولة والشطرنج.وقال رئيس النادي سامي المشارفة في تصريحات لـ"الغد": "مساعينا تتركز نحو إنجاز حلم الملعب البيتي، بمعنى ملعب خاص يحتضن تدريبات فرقنا الكروية، على صعيد الفريق الأول والفئات العمرية، في ظل ما تزخر به المنطقة من مواهب، يجب نؤمن لها الإعداد المناسب طوال العام، ونرفد من خلالها الفريق الأول، بدلا من معانتنا السنوية للبحث عن حجوزات الملاعب، وامتلاكنا لملعب سباعي، لا يلبي طموحاتنا، ما يجبرنا على الترحال إلى العاصمة، للبحث عن ملاعب لتدريبات فرقنا الكروية، ومبارياتها الرسمية والودية".وحول دوافع الفكرة وروافدها المالية، قال المشارفة: "منذ الستينيات وحتى السبعينيات، كان لنا ملعب ترابي بالمنطقة، ووقتها كانت الملاعب الترابية التي تحتضن المنافسات الرسمية شائعة، مثل ملعب الزرقاء البلدي، والوحدات قطب الكرة الأردنية كان يتدرب على ملعب ترابي في ناعور، ووقتها رأينا الكم الهائل من المواهب الكروية، ومنها أسماء تحتل مساحة واسعة في ذاكرة المنطقة والكرة الأردنية، قارعت المنافسين في دوري الدرجة الأولى، ونافست للصعود للأضواء، وساهم وجود الملعب في قلب المنطقة، في صقل موهبتها، ولكن بعد الزحف العمراني واستملاك الملعب من مالكيه حسب القانون والأصول، عاشت كرة الطالبية ومواهبها سنوات الضياع".وتابع: "ما أحدثه فريق الكرة الأول من تأثير كبير، وتغيير جذري في المفاهيم، والزحف الجماهيري الكبير والتفافه حول الفريق، شكل لنا حافزا في الانطلاق من حيث انتهينا، واستثمار هذه الحالة لاستعادة أمجاد نادي الطالبية، خصوصا في كرة القدم باعتباره الواجهة الرياضية، وكذلك صقل وتطوير مواهب المنطقة، في ثورة كروية حقيقية في نادي الطالبية، تهتم بالفئات العمرية وتوفر الدعم للفريق الأول، وهذا يحتاج إلى ملعب بيتي قريب من البيئة الكروية الملائمة في الطالبية ولواء الجيزة، لذا تعاظمت الفكرة ونحاول صياغة الخطط المناسبة لتحقيق هذا الحلم".وأردف المشارفة قائلا: "أتوجه بجزيل الشكر لمن آمن بفكرتنا، وأخص رجل الأعمال ناصر البنا، وابن النادي النجم السابق لفريق الكرة جهاد اخميس، وكلاهما تبرع بما مجموعه 15 ألف دينار، التي قابلها النادي بتوفير مبلغ 20 ألف دينار، ليصبح المجموع 35 ألف دينار، في الوقت الذي يبلغ ثمن الأرض التي عايناها لاستملاكها وتبلغ مساحتها 10 دونمات 110 آلاف دينار، وهذا المبلغ بعيد عما تم تأمينه، ما جعلنا ندور في فلك الأفكار القادرة على تأمين الحلول المالية".وعن طروحات المرحلة المقبلة لإنجاز الخطوة، رد المشارفة: "لدينا زحام من الطروحات على طاولة نقاش مجلس إدارة النادي، يتقدمه الدعوة إلى اجتماع تشاوري حاشد لأعضاء الهيئة العامة، وأبناء المنطقة، ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص في لواء الجيزة، يتم خلاله استعراض ما تحقق للآن، ونفتح باب الدعم الرسمي طبعا بعد أخذ الموافقات من وزارة الشباب، ومديرية شباب العاصمة والجهات المسؤولة بهذا الصدد، وتوثيق الاجتماع ليكون إلزاميا للجميع، للمضي بتنفيذ خريطة الطريق لهذا المشروع على أرض الواقع".وواصل: "المشروع لا يتوقف عند حدود ملعب لكرة القدم فحسب، ومرافقه الخاصة ومدرجاته، وانما نطمح إلى بناء مسبح وأروقة استثمارية على قطعة الأرض، والموضوع لا يتوقف عند حدود استملاك قطعة الأرض، حيث يمتد إلى تجهيز الأرضية والمرافق والمدرجات والمسبح والأروقة الاستثمارية، ولتكون متنفسا رياضيا لأبناء المنطقة، لذا يضاف إلى ثمن قطعة الأرض، مبالغ تجهيزه والتي تتجاوز حدود المليون دينار، ونتطلع إلى انجاز الخطوة الأولى في استملاك قطعة الأرض المناسبة والاستراتيجية، ونثق بدعم الجهات الرسمية، والشركات الخاصة ووقفة الشخصيات الرسمية من وجهاء وعشائر اللواء، ورجال أعمال، ونواب دائرتنا وأعضاء اللامركزية وبلدية الجيزة، لإنجاز ما نصبو إليه خلال فترة قصيرة".وحول آخر أخبار الصالة متعددة الأغراض بدعم من الديوان الملكي، أجاب: "نثمن المكرمة الملكية لنادي الطالبية، ودعم إنجاز الصالة متعددة الأغراض التي وصلت كلفتها إلى 60 ألف دينار، ونقوم حاليا بتجهيزها لفتح أبوابها أمام أنشطة النادي، واستعادة نشاط الكرة الطائرة، واستحداث نشاط كرة السلة، وطرح أفكار استثمارها، ولعل إنجازها كانت الدافع المعنوي القوي نحو حلم الملعب البيتي".