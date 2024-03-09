نادي شباب شفا بدران.. بيئة خصبة لاكتشاف المواهب الرياضية الرافدة للمنتخبات

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان- بات نادي شباب شفا بدران، أحد أبرز الأندية التي تقدم مواهب رياضية، كهدايا ثمينة للمنتخبات الوطنية، في كرة القدم للفئات العمرية والنسوية، ألعاب القوى، والملاكمة، حيث يعمل النادي بروح الفريق لخدمة الحركة الرياضية.ويبذل رئيس النادي عضو مجلس أمانة عمان تيسير أبوعرابي، جهدا في تفعيل النادي الذي امتدت خدماته للمسؤولية الاجتماعية، من خلال توزيع طرود الخير والوجبات الغذائية على الأسر الكريمة في مجتمعه المحلي، مسنودا بأصحاب الأيادي البيضاء، والداعمين والميسورين من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للنادي.ويقول مدير النادي كايد العدوان في رده على استفسارات "الغد": "إن الواجب الوطني يحتم على النادي البحث عن اكتشاف الخامات والمواهب، وصقلها عبر فريق من المدربين المتخصصين، ورفد الأندية والمنتخبات الوطنية".ويقول: "لدينا فئات عمرية في كرة القدم للذكور تحت (13، 15 و17)، والذين يشرف على تدريبهم المدربان، نور الخوالدة ومصعب القضاة، وتوجت جهودهما بفوز فريق النادي بكأس بطولة ولي العهد التي أقامتها أكاديمية فرسان الأردن، وتصدر الترتيب العام برصيد 15 نقطة، ومنهم العديد من المواهب التي تسابقت الأندية على طلب كسب خدماتهم للنادي، واختير منهم 5 واعدين لمنتخب المستقبل، وننافس في فريق كرة القدم النسوي بدوري الدرجة الأولى، ويقوده المدرب القدير محمد الخطيب".وتابع العدوان: "لدينا مواهب من الجنسين، وضمن فئات الناشئين الشباب والرجال والنساء لألعاب القوى، ويشرف على تدريبهم نخبة من المدربين الوطنيين المميزين، ولا سيما مصطفى العفيف، عبدالسلام الحجاج، أحمد محيسن، حمدان النمر، وغيرهم، وقدموا الأبطال المميزين للمنتخبات الوطنية، منهم، هبة حمود التي شاركت منتخب الشابات في الحصول على فضية البطولة العربية لاختراق الضاحية، ورنا بني بكار صاحبة ذهبتي بطولة غرب آسيا في دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح، وولاء دوديين صاحبة برونزية رمي القرص في البطولة ذاتها، وغيرهم من اللاعبين واللاعبات، ولدينا ما يزيد على 100 لاعب ولاعبة يشرف على تدريبهم مدربون من النادي.وزاد العدوان: "يتدرب في أروقة النادي، عدد كبير من الواعدين في منافسات الملاكمة، والذين يشرف على تدريبهم المدرب عدي الزغاليل، ويتجهز فريق الملاكمة إلى بطولة المملكة خلال الفترة المقبلة، ومنهم من يملكون الموهبة والإمكانيات البدنية ومهارة التكنيك، وحصلوا على مراكز متقدمة في بطولات سابقة".وحول استعدادات النادي لتنفيذ مسؤوليته الاجتماعية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أجاب العدوان: "نحرص في شهر رمضان المبارك، على تأكيد التكافل الاجتماعي في المجتمع المحلي، وهي "العادة" المحمودة للإدارة بفزعة رجال الخير والداعمين وأعضاء الهيئة العامة، التي تتواصل على مدار العام، وننقذ من خلالها أسر مجتمعنا الكريمة، والطلاب والطالبات المغتربين في منطقتنا، ونتجهز لتوزيع ما يزيد على 400 طرد ومثلها وجبات يومية في شهر رمضان المبارك.