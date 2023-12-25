ناشئات الفحيص يبحثن عن مشاركة إيجابية بـ"سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

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عمان- تغادر بعثة فريق نادي شباب الفحيص، فجر اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تأهبا للمشاركة في بطولة الشارقة للناشئين والناشئات بكرة السلة، والتي تنطلق اليوم في إمارة عجمان وتستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.وتشارك في البطولة أندية عريقة تمثل العديد من الدول العربية والأجنبية، أبرزها: الإمارات "الدولة المضيفة" ولبنان وسورية وجورجيا وقطر واليابان وفرنسا والفلبين وإسبانيا وألمانيا وصربيا ومصر، إلى جانب الأردن.ويدخل الفحيص المعترك الدولي بفريقين للناشئات (أ، ب)، سعيا للمنافسة على لقب البطولة التي تقام بتنظيم من أكاديمية "جام" وانسجاما مع تطلعات رئيس النادي أيمن سماوي في ديمومة المشاركات والاستثمار بفرق الناشئات والسيدات، حيث كان الفحيص أعلن مشاركته، في وقت سابق، بالنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، وسط تطلعاته في الدفاع عن لقبه التاريخي الذي توج به في النسخة الخامسة من البطولة التي أقيمت العام 2020.ويقول المدير الفني لفريق الفحيص للناشئات عبدالله الجرارعة، في حديثه لـ"الغد": "أنا متحمس لخوض التحدي الأول في مسيرتي كمدرب ببطولة دولية تحظى بهذه المنافسة الكبيرة لنخبة الفرق العالمية، هذه تجربة مهمة للمدرب واللاعبات على حد سواء، للبقاء في أجواء المباريات وتعزيز الخبرات".وتضم بعثة الفحيص المغادرة للمشاركة في البطولة الدولية، عبدالله الجرارعة مديرا فنيا ومساعده مصطفى أبو شما والإدارية مسك أحمد، إلى جانب 10 لاعبات للفريق الأول، وهن: حلا مخامرة وعزل التلالونة وزينة القراعين وحور القراعين وياسمين خضر ولين دعاس وليليا زيود ونتالي الربضي ودينا فاخوري وسلمى الخريشا.ويضم الفريق الثاني لشباب الفحيص 11 لاعبة، وهن: زين مخامرة وسلمى أبو شما وزينة كلبونة وماسا قبعين ولور شحادة ولامار دقاق وتالا نابلسي وياسمين فاخوري وكارلا مزاهرة وتيا عبد الحليم وسلمى حجازي.وكان فريق الفحيص قد نجح، مؤخرا، في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم الثاني تواليا بقيادة المدرب يوسف أبو بكر، بعدما حسم سلسلة النهائي أمام الأرثوذكسي (3-0) والذي حل وصيفا، فيما كان فريق نجوم الفحيص بقيادة عبدالله الجرارعة يظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" بحسمه سلسلة تحديد المراكز (2-0) أمام فريق نجوم الأرثوذكسي.