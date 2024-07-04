 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ناشئي التايكواندو" يشارك في بطولة كوريا الدولية

لاعبتان ناشئتان تتدربان خلال المعسكر التدريبي الدولي الذي اقيم مؤخرا في الأردن -(من المصدر)
لاعبتان ناشئتان تتدربان خلال المعسكر التدريبي الدولي الذي اقيم مؤخرا في الأردن -(من المصدر)
عمان - قرر اتحاد التايكواندو مشاركة المنتخب الوطني للناشئين والناشئات في بطولة كوريا المفتوحة، التي تقام منافساتها بعد انتهاء بطولة كوريا المفتوحة للكبار، حيث تعد هذه المشاركة الأولى للمنتخب الوطني للناشئين العام الحالي، بعد أن تم اختيار عناصره من قبل لجنة المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد على ضوء نتائج اللاعبين في التصفيات الثلاث التي أقيمت على مدار العام.اضافة اعلان
ويمثل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات في البطولة 18 لاعبا: هم (زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أوسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداوود، محمد أسعد، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فاديا خرفان وميار الزامل).
ويترأس وفد المنتخب الوطني للناشئين عضو مجلس إدارة الاتحاد عبد الإله السعود والمدربون محمد العساف، أحمد الزامل، وبراء الحسامي والمعالجان لؤي مرايات وتالة السيد.
وكان المنتخب الوطني للناشئين، شارك في المعسكر التدريبي الدولي
 الذي أقيم في الأردن مؤخرا، واكتسب اللاعبون منه خبرة كبيرة، حيث أتاحت فرصة المشاركة في المعسكر صقل مهاراتهم والاستفادة من لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين لأولبمياد باريس.
كما خاض المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي نزالات ودية مع 16 لاعبا ولاعبة ممن تأهلوا لأولمبياد باريس 2024، من دول المغرب، تونس، صربيا، مقدونيا، روسيا، التشيك، قطر، بلاروسيا، وأذربيجان، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني واللاعبين المتأهلين للأولمبياد.
ويسعى الجهاز الفني للمزج بين الخبرة والشباب خلال المعسكر التدريبي الذي يتيح الفرصة أمام المنتخب الوطني للانخراط في تدريبات المنتخبات العالمية المشاركة لصقل خبراتهم.
ويركز اتحاد التايكواندو، على تجهيز المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما سيوفر البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
ويأتي هذا الاهتمام بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، ومن ثم إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
وقال الناطق الإعلامي للاتحاد المهندس فيصل العبداللات لـ: "الغد": "وجد اتحاد التايكواندو، أن مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في بطولة كوريا الدولية، بعد بحث مطول هو الخيار الأمثل، حيث إنها تقام في مكان إقامة بطولة العالم للناشئين نفسه، حيث تعد بطولة كوريا واحدة من أقوى البطولات، ومصنفة من عيار نجمتين، وتتيح الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب الخبرات، من قبل اللاعبين العالميين المشاركين في البطولة، وحدد الاتحاد يوم 16 الشهر الحالي موعدا لمغادرة المنتخب إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في البطولة، كما سيغادر اللاعبون المتأهلون إلى أولبيماد باريس إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة كوريا الجنوبية الدولية "عيار نجمتين" يوم الأحد المقبل.
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