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"ناشئي الطائرة" يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية

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"ناشئي الطائرة" يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية
عمان - الغد خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 0-3، في المباراة التي جرت الأربعاء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن لقاءات البطولة العربية الأولى لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة للكرة الطائرة، والتي تشهد مشاركة 7 منتخبات.اضافة اعلان
وبات المنتخب السعودي على بعد خطوة من الفوز باللقب، بعد أن بقي وحيدا في صدارة الترتيب العام محققا الفوز الخامس تواليا، فيما بقي المنتخب البحريني بالمركز الثاني جراء الفوز الذي حققه على المنتخب العراقي بنتيجة 3-1، يليه بالمركز الثالث المنتخب الليبي الذي خرج بفوز مثير جاء على حساب المنتخب الليبي بنتيجة 3-1.
تختتم البطولة يوم غد الخميس، حيث يلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة، وقبل ذلك يلتقي المنتخبان السعودي والبيبي عند الساعة الخامسة، كما يلتقي منتخبا الكويت وقطر عند الساعة الثالثة.
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