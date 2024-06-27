"ناشئي الطائرة" يعزز جاهزيته ويلتقي البحرين استعدادا للبطولة العربية

مصطفى بالو

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عمان- أبدى مدرب منتخب الناشئين للكرة الطائرة حسين سويلم، رضاه الفني عن أداء لاعبيه، وتطور المستوى من مباراة إلى أخرى في المعسكر التدريبي الخارجي الذي أجراه المنتخب الوطني مؤخرا في مصر، استعداد لخوض منافسات البطولة العربية واستهلال مشوراه بملاقاة منتخب قطر، عند الساعة السابعة من مساء الثالث من تموز (يوليو) المقبل، في البطولة التي تشارك فيها منتخبات العراق، السعودية، قطر، البحرين، الكويت وليبيا.وقال سويلم في حديثه لـ"الغد": "حفل المعسكر التدريبي في مصر، بجرعات تدريبية مكثفة وتدريبات صباحية ومسائية، ومباريات احتكاكية قوية، لاسيما بملاقاة منتخب مصر للناشئين المتأهل إلى كأس العالم، وكذلك المنتخب السعودي المتاهل إلى النهائيات الآسيوية، وأحد منافسينا في البطولة العربية، وتوفر فيه الاحتكاك بمستويات المنتخبين القويين، وراقبنا مؤشر التكتيك وتنفيذ خطط اللعب تحت الشبكة".وأضاف: "بالتأكيد عاد المنتخب الوطني من معسكر مصر بالفائدة الفنية المرجوة، في الوقت الذي نثمن فيه دعم الاتحاد على توفير أجواء استعدادية مثالية للمنتخب الذي يتطور مستواه من فترة إلى أخرى، ويقدم اللاعبين مستويات طيبة، ولفتوا الانتباه بالمستويات الفردية والجماعية، واجتهدوا لتقديم صورة مميزة سلوكيا وأداء، وكسبوا الكثير من الخبرة من مباريات معسكر مصر، وصبت فوائدها في رصيد الخبرة التراكمية للاعبين، وسنخوض حاليا في عمان لقاءين وديين مع المنتخب البحرين الذي وصل في عمان، ونهدف بالوصول بالمنتخب الوطني بالجهوزية المثالية لخوض المنافسات العربية".وتابع : "ننظر إداريا وفنيا إلى منتخب الناشئين باعتباره الأمل للطائرة الأردنية، ويضم مواهب واعدة لافتة في مختلف مراكز اللعب، ونمضي بتوجيهات رئيس الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة واهتمام وجهود نائبها جهاد قطيشات، في خطة عمل بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي بعيدة المدى ضمن منطق الاحلال والتجديد، تنطلق من قواعد الناشئيين للجنسين، والهدف يتلخص بتحليق "الطائرة" الأردنية ألقا وانجازات في المنافسات العربية والإقليمية واالقارية".وحول حظوظ المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام في عمان خلال الفترة 3-11 تموز (يوليو) المقبل، اجاب سويلم: "تحفل البطولة العربية في عمان، بمنتخبات تتباين في مستوياتها الفنية، لكن غالبيتها تمتع بالقوة والجهوزية المثالية، ومنتخبنا الوطني جاهز لمقارعة المنافسين العرب، وتقديم مستويات طيبة وتأكيد تطور مستواه.وكان نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، قد التقى العاملين في لجان البطولة العربية، واطمأن على الجهوزية لاستضافة البطولة العربية، مشددا على بذل أقصى طاقاتها لتحقيق النجاح المأمول تنظيميا، مثمنا الجهود المبذولة وهمة العاملين التي ساهمت في عكس الصورة الطيبة عن الاردن والرياضة والطائرة الأردنية في استضافة بطولات سابقة.ويذكر أن منتخب الناشئين من مواليد 2007-2008- تحت 17 سنة-، يضم مواهب واعدة ومميزة، وسبق أن خاض غمار المنافسة على بطاقة التاهل الآسيوية، في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في عُمان، ويضم في صفوفه كل من معتز النقيب، ايهم النقيب، مجاهد مبارك محمد مبارك، عمر رداد، محمد ابو دية، محمود شاهين، نصرالله نضال، عبدالله شبانة، ماجد هارون، وزيد الحوراني.ويخوض المنتخب الوطني غمار البطولة العربية التي تقام وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، في المباريات التي تقام عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة، بمواجهة نظيره قطر مساء الأربعاء 3 تموز (يوليو) المقبل، ثم يواجه البحرين مساء يوم الجمعة 5 من ذات الشهر، ثم الكويت مساء الاحد 7 من ذات الشهر، وليبيا مساء الاثنين 8 من ذات الشهر، والسعودية مساء الاربعاء 10 من ذات الشهر، ويختتم مواجهاته بلقاء العراق مساء الخميس 11 من ذات الشهر.