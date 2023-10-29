"ناشئي اليد" فرصة مميزة للتواجد مع الفرق القوية في البطولة العربية

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يخضع المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد إلى تجربة تعتبر الأولى له منذ تشكيله قبل ما يقارب الأربعة أشهر، حيث يشارك في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهي المحطة الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في العام 2025.ورغم فترة الإعداد الجيدة التي خضع إليها الفريق في الفترة الماضية، والتي استفاد منها الجهاز الفني كثيرا، خصوصا وأنها تخللت إجراء العديد من اللقاءات الودية مع الفرق المحلية، ضمن مشاركة المنتخب في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بنتائج غير محتسبة، إلا أن البطولة العربية، ستشهد مشاركة المنتخبات العربية القوية وذات السمعة المميزة، حيث أكد الاتحاد العربي مشاركة منتخبات (تونس والسعودية والكويت والمغرب والجزائر والعراق وليبيا والأردن)، في الوقت الذي وفق فيه الاتحاد العربي على مشاركة المنتخبين التونسي والسعودي مشاركتهما بفريقين (أ وب).المنتخب الوطني ليس مطالبا بتحقيق النتائج التي تجعله فريقا منافسا نظرا لفارق المستوى الفني بينه وبين العديد من المنتخبات المشاركة، ولكن يفترض أن يظهر بصورة طيبة تدل على الأداء المتطور الذي وصل إليه بعد التحضيرات الجيدة التي خضع إليها، وتوفير الاتحاد المتطلبات التي يحتاجها، خصوصا التي تتعلق بالمعسكرات التدريبية الداخلية، والمباريات الودية القوية التي خاضها في مشاركته بدوري أندية الدرجة الأولى، إلى جانب المستلزمات الفنية والإدارية. ويقود المنتخب الوطني المدرب الوطني مهند المنسي، ومساعده الوطني صدام أبو رمان، ومدرب حراس المرمى مروان جميل، ويركز الجهاز الفني على إعداد الفريق بالشكل المثالي من خلال البرامج الفنية التي يعتمد عليها في رفع المستوى الفني والبدني للفريق، في الوقت الذي يعول فيه الجهاز الفني على اللقاءات الودية التي يخوضها الفريق في الفترة الحالية، والتي تضعه في صورة الشكل الفني الكامل. وينتظر أن يخوض المنتخب الوطني وقبيل توجهه إلى تونس لقاءات ودية عدة، مع المنتخب العراقي الشقيق في العاصمة عمان بناء على طلب الاتحاد العراقي، حيث يكثف المنتخب العراقي حاليا من تدريباته اليومية بقيادة المدرب المعروف ظافر صاحب، والذي سبق له وأن أشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية الأردنية، والعديد من الفرق المحلية، وحقق معها العديد من الإنجازات.وأكد الاتحاد العراقي في منشور على صفحته الرسمية "الفيسبوك"، حضور منتخبه إلى عمان وإجراء العديد من اللقاءات الودية مع المنتخب الوطني، والتي ينتظر أن تقام جميعها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ويذكر أن لاعبي المنتخب الوطني للناشئين كافة، تم اختيارهم من خلال بطولات الفئات العمرية التي جرت مؤخرا، وجميع اللاعبين هم من مكونات مراكز الواعدين المشروع الحيوي المهم، الذي يسهم في تطوير اللاعبين واكتشاف المواهب، والذي يعتمد عليه الاتحاد والأندية معا في تطوير ونشر اللعبة في مختلف مدن المملكة.