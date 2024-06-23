"ناشئي اليد" يواجه الأقوياء في البطولة الآسيوية

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عمان - الغد- كشف الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن هوية المنتخبات المشاركة في لبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية للناشئين، ولتي تقام في بانكوك خلال الفترة من 16 ولغاية 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية صيف العام المقبل.ويخوض المنتخب الوطني هذه البطولة إلى جانب منتخبات قطر وسلطنة عمان وتايلاند والصين وإيران وأندونيسيا، وتقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل إلى بطولة العالم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى حسب تعليمات الاتحاد الآسيوي.وسبق للمنتخب الوطني أن حصل على المركز الثاني في النسخة الثانية من لبطولة، والتي جرت في إيران خلال عام 2022، وتمكن من التأهل إلى بطولة العالم في سابقة تاريخية هي الأولى لكرة اليد الأردنية. ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة الثالثة بلقاء المنتخب القطري، ثم يلتقي المنتخب الإيراني، وفي مباراته الثالثة يواجه نظيره المنتخب الأندونيسي، ثم يلتقي المنتخب المنتخب العماني، وقبل أن يختتم مبارياته بلقاء المنتخب التايلاندي.ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة الجهز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله وبهاء فتح لله وسلمان الدعجة، حيث يركز الجهاز الفني على التدريبات الجماعية والفردية والمهارية، إضافة إلى تطبيق الجمل التكتيكية، والتي تتطلب لياقة بدنية عالية، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني إلى تأمين العديد من اللقاءات الودية مع الفرق المحلية، والتي تمارس كرة اليد الشاطئية.وتعتبر النسخة الثالثة من البطولة واحدة من أقوى البطولات نظرا لمشاركة المنتخبات التي تهتم بهذه اللعبة، والتي سبق لها وأن شاركت في الكثير من البطولات الآسيوية والعالمية، في حين يتمتع المنتخب الوطني بمستوى فني جيد بعد أن خضع في المراحل الماضية إلى برامج تدريبية مكثفة.وكان الاتحاد الأردني قد اختار اللاعبين من خلال مراكز الواعدين التي أقيمت في عمان وإربد وهو المشروع الذي لاقى نجاحا كبيرا وشهد اقبالا كبيرا من اللاعبين الذين نخرطوا في البرامج التدريبية، قبل أن يتم انتقاء اللاعبين الذين سيمثلون الأردن في هذه البطولة، والتي يتطلع من خلالها المنتخب الوطني إلى المحافظة على إنجازه الكبير الذي تحقق في النسخة الماضية.