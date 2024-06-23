 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ناشئي اليد" يواجه الأقوياء في البطولة الآسيوية

Untitled-1
المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين -(الغد)
عمان - الغد- كشف الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن هوية المنتخبات المشاركة في لبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية للناشئين، ولتي تقام في بانكوك خلال الفترة من 16 ولغاية 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية صيف العام المقبل.اضافة اعلان
ويخوض المنتخب الوطني هذه البطولة إلى جانب منتخبات قطر وسلطنة عمان وتايلاند والصين وإيران وأندونيسيا، وتقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل إلى بطولة العالم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى حسب تعليمات الاتحاد الآسيوي.
وسبق للمنتخب الوطني أن حصل على المركز الثاني في النسخة الثانية من لبطولة، والتي جرت في إيران خلال عام 2022، وتمكن من التأهل إلى بطولة العالم في سابقة تاريخية هي الأولى لكرة اليد الأردنية. ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة الثالثة بلقاء المنتخب القطري، ثم يلتقي المنتخب الإيراني، وفي مباراته الثالثة يواجه نظيره المنتخب الأندونيسي، ثم يلتقي المنتخب المنتخب العماني، وقبل أن يختتم مبارياته بلقاء المنتخب التايلاندي.
ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة الجهز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله وبهاء فتح لله وسلمان الدعجة، حيث يركز الجهاز الفني على التدريبات الجماعية والفردية والمهارية، إضافة إلى تطبيق الجمل التكتيكية، والتي تتطلب لياقة بدنية عالية، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني إلى تأمين العديد من اللقاءات الودية مع الفرق المحلية، والتي تمارس كرة اليد الشاطئية.
وتعتبر النسخة الثالثة من البطولة واحدة من أقوى البطولات نظرا لمشاركة المنتخبات التي تهتم بهذه اللعبة، والتي سبق لها وأن شاركت في الكثير من البطولات الآسيوية والعالمية، في حين يتمتع المنتخب الوطني بمستوى فني جيد بعد أن خضع في المراحل الماضية إلى برامج تدريبية مكثفة.
وكان الاتحاد الأردني قد اختار اللاعبين من خلال مراكز الواعدين التي أقيمت في عمان وإربد وهو المشروع الذي لاقى نجاحا كبيرا وشهد اقبالا كبيرا من اللاعبين الذين نخرطوا في البرامج التدريبية، قبل أن يتم انتقاء اللاعبين الذين سيمثلون الأردن في هذه البطولة، والتي يتطلع من خلالها المنتخب الوطني إلى المحافظة على إنجازه الكبير الذي تحقق في النسخة الماضية.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حسين عموتة

استقالة عموتة لم تنل من طموحات "النشامى" بالتأهل للمونديال

منذ10 ساعة
Untitled-1

"غرب آسيا" فرصة منتخب الشباب لتحضير مثالي للتصفيات القارية

منذ10 ساعة
1719156400577923100

شلباية يفقد فرصة بلوغ "مايوركا" للتنس

منذ10 ساعة
1719151423117662200

أندية المحترفين تتوجس خيفة من أجندة مفروضة تزيد معاناتهم

منذ10 ساعة
1719177849328830300

ركلات الترجيح تمنح الحسين الوصول لنهائي الكأس من بوابة السلط

منذ10 ساعة
1719150108627574900

"الملاكمة" يحدد موعد معسكره التحضيري الأخير لأولمبياد باريس

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

صدامات نتنياهو التي لا تنتهي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

شراء الوقت

جهاد المنسي |اليوم

حديث الناس

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات | منذ12 ساعة
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات | منذ15 ساعة
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 