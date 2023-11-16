"ناشئي اليد" يواجه الكويت بالبطولة العربية اليوم

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يبدأ المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد لفئة 2006، مشواره في البطولة العربية التي تقام في مدينة المهدية التونسية، بملاقاة المنتخب الكويتي عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، فيما يخوض مواجهته الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول يوم الاثنين المقبل عندما يلاقي المنتخب السعودي (ب) عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.وتشهد منافسات البطولة مشاركة 11 منتخبا وزعوا من خلال القرعة على ثلاث مجموعات، حيث في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب)، إضافة إلى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسعودية (ب).ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبدالرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن أبو بكر، حسين الجبالي.