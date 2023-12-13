الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ناشخو والحموي يشاركان في بطولة كأس الأمم للكارتينج

ملصق بطولة كأس الأمم للكارتينج -(من المصدر)
ملصق بطولة كأس الأمم للكارتينج -(من المصدر)
عمان - يشارك السائق فيصل ناشخو في فئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق) وسند الحموي في فئة جونيور ماكس (12 إلى 15 عاما)، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقام على حلبة لوسيل الدولية للسباقات.اضافة اعلان
وتنطلق الجولات التأهيلية والرسمية للسباق ابتداء من اليوم، وتنتهي بالجولة النهائية يوم السبت.
وكان الحموي، حقق المركز الثاني في بطولة الأردن لسباقات الكارتينج، في حين حقق ناشخو المركز الثالث.
ويشارك في البطولة 165 سائقا من الأردن، الجزائر، والبحرين، وقبرص، ومصر، وإيران، والعراق، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وسورية، وتونس، والإمارات واليمن.
وسيتنافس السائقون في 6 فئات هي: فئة مايكرو ماكس (8 -11 عاما)، وفئة ميني ماكس (10 - 13 عاما)، وفئة ميني ماكس (من سن 10-13 عاما)، وفئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق)، وفئة DD2 (15 عاما فما فوق)، وفئة DD2 ماسترز (31 عاما فما فوق).
إضافة إلى ذلك، هناك فئتان إضافيتان من السباقات المخصصة للنخبة هما فئة RD1 السبرينت وفئة RD1 للتحمل، حيث يمكن للسائقين في سن 15 عاما فما فوق المشاركة في هذه السباقات.
وتجدر الإشارة، أن السائق حمزة الفايز كان حقق العام 2021 المركز الأول في فئة الجونيور - ماكس بنهائيات النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسباق الكارتينج"، كأس الأمم في عمان، وجاء السائق أمير النجار في المركز الثاني في سنيور ماكس في البطولة، في إطار برنامج المنح الرياضية التابع للاتحاد الدولي للسيارات، وشارك فيها نخبة من أبطال العالم في سباقات الكارتينغ بلغ عددهم 260 سائقا من دول عُمان، والإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت واليمن وسورية ومصر والجزائر والأردن وتونس وفلسطين والمغرب وتركيا وليبيا وقبرص ولبنان.
كما شارك في البطولة فيصل ناشخو في فئة الجونيور ماكس، ومهند أبو دبرة في سنيور ماكس.
وفي العام 2022، شارك 5 سائقين أردنيين في الجولة الثالثة لسباقات الكارتينج مينا "كأس الأمم 2022"، وهم: حمزة الفايز وفيصل ناشخو وعبدالله جبوري وعلي جبوري وسند الحموي. 
وتعد بطولة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج (مينا)، إحدى سلاسل الكارتينج الرئيسية للشباب والسائقين تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، المظلة العالمية الرسمية لرياضات المحركات.
ويأتي هذا الحدث في إطار برنامج المنح الرياضية التابع للاتحاد الدولي للسيارات، والذي يمكن أي دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من امتلاك مرافق مناسبة واستثمار سنوي مناسب لاستضافة مسابقة الكارتينج الإقليمية.
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