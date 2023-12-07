نتائج "الواعدات" في غرب آسيا انعكاس لتراجع الكرة النسوية

مهند جويلس

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أظهرت بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية للواعدات تحت 14 عاما، سلسلة جديدة من الإخفاقات المستمرة للكرة النسوية المحلية، بعد فقدان اللقب وعدم المحافظة عليه، رغم استضافة البطولة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وعلى الرغم من المشاركة بمنتخبين في البطولة (أ) و(ب)، إلا أن ذلك لم يشفع لكلا المنتخبين من الصعود للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب، ليحتكما لمواجهة فاصلة بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويتفوق بها المنتخب (أ) بهدفين نظيفين.وشارك في بطولة الواعدات 4 منتخبات (سورية ولبنان والأردن (أ) والأردن (ب))، حيث حل منتخبانا في المركزين الأخيرين.وأظهرت البطولة مدى عدم جاهزية المنتخب للبطولة بشكل كاف، على الرغم من خوض معسكر داخلي والاستعداد لها منذ فترة جيدة، إلا أن غياب التحضير الذهني، تسبب في إحراج اتحاد الكرة الذي يحاول استضافة البطولات النسوية من أجل قطع نصف الطريق في سبيل تحقيق البطولة، والحصول على دافع معنوي قبل الاستحقاقات الرسمية للفئات المشاركة.وكان منتخب (أ)، فاز في مواجهته الأولى على سورية 1-0، قبل الخسارة من لبنان 0-2، فيما تعادل مع المنتخب (ب)، في نهاية الدور الأول بنتيجة 2-2، فيما خسر منتخب (ب) من لبنان في الجولة الأولى 0-3، ومن سورية بالجولة الثانية 1-4.وخسر منتخب الناشئات قبل 3 أسابيع تقريبا بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الزرقاء محتلا المركز الثاني، ما يوضح مدى التراجع على أداء ونتائج المنتخبات أمام فرق غير منافسة على التأهل للبطولات القارية، الأمر الذي يكشف الحاجة الماسة لمراجعة سياسة التعامل مع الكرة النسوية التي تنقل من سيئ إلى أسوأ.ومن الممكن أن الجهاز الفني بقيادة المدرب علاء مطالقة، قد عانى من توزيع لاعباته على فريقين في البطولة، وعدم وجود العدد الكافي على دكة البدلاء، إلا أن المنتخب (أ) كان يضم اللاعبات الأبرز سواء في الملعب أو على الدكة، فيما تكمن الإيجابية الوحيدة في المشاركة هو إتاحة الفرصة لغالبية لاعبات المنتخب للعب، بعد اعتذار المنتخب العراقي قبل انطلاق البطولة، والمشاركة بمنتخبين من الأردن.واتسمت بطولات غرب آسيا السابقة، وفي مختلف الفئات السنية، في سيطرة المنتخبات الوطنية عليها، إلا أن المنتخبات المنافسة تطورت مقابل بقاء المنتخبات الوطنية في المكان ذاته أو التراجع قليلا، ما يتسبب في خسارة البطولات التي كانت تشفع للاتحاد في زيادة الدعم للكرة النسوية .وبدوره، كشف المدرب المتخصص في الكرة النسوية رامي البشيتي، أن التراجع المستمر في الكرة النسوية بالمشاركات الخارجية، أصبح أمرا واقعيا لا مفر منه، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية واضحة وملموسة في سبيل تراجع الهيبة التي كانت تتمتع بها المنتخبات الوطنية على الدول المجاورة.وبين البشيتي لـ"الغد"، أن المنتخبات التي تتفوق على منتخباتنا، في بطولات غرب آسيا، تعاني من مشاكل داخلية سواء كروية وغيرها، ما يجعلها غير مرشحة للمشاركة في بعض الأحيان، وبالرغم من ذلك تتفوق علينا، في مؤشر على تراجع كرتنا النسوية.ولفت المتابع محمود القدومي، إلى أن خسارة لقب غرب آسيا رغم المشاركة بمنتخبين، أمر لا يليق بسمعة الكرة النسوية الأردنية، مبينا أن سبب التراجع حسب متابعته هو التغييرات المستمرة على الأجهزة الفنية، وعدم اختيار أفضل العناصر في تمثيل المنتخبات.يشار إلى أن كرة القدم النسوية، وفي جميع المنتخبات بما في ذلك المنتخب الأول، تعاني من تراجع ملموس وملحوظ، في ظل غياب السياسة الناجعة، وعدم القدرة على تعويض جيل من اللاعبات سبق وأن اعتزلن كرة القدم، بعد أن قدمن الكثير للمنتخبات الوطنية.