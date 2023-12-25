نتائج لافتة ليرموك البقعة وشفا بدران بـ"قوى بورصة الدولية"

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان- أنجز أبطال وبطلات يرموك البقعة وشفا بدران تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وتسجيل أرقام أردنية جديدة في بطولة بورصة الدولية لألعاب القوى، عبر نتائجهما اللافتة في البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، حيث أسدل الستار على منافسات تحطيم الأرقام القياسية في ساعة متاخرة من يوم أول أمس، بمشاركة الأردن ولبنان وفرق تركية.نتائج لافتة- وحققت شارلوتت أبيض المركز الرابع في مسابقة 60م بزمن 8.40 ث، فيما جاءت في المركز الأول في مسابقة 200م بزمن 27.70ث (رقم شخصي جديد)، وحلت في المركز الثاني في مساببقة 400 م بزمن 1.05.87 د(رقم شخصي جديد).- وحقق عمر داوود المركز الرابع في مسابقة 200 م بزمن 23.96 ث(رقم شخصي جديد)، فيما حل بالمركز 12 في مسابقة 400 م بزمن 54.96 ث.- وجاءت ليا الدجاني بالمركز الخامس في مسابقة 200م بزمن 28.35 ث (رقم أردني جديد)، وحلت بالمركز الثامن في مسابقة 400 م بزمن 1.08.18 د (رقم شخصي جديد).- وحلت نانسي زعل في المركز الخامس في مسابقة 60م، حواجز بزمن 9.69 ث (رقم أردني جديد)، وجاءت بالمركز الخامس في مسابقة 400م بزمن1.04.16 د (رقم شخصي جديد).- ووقفت مكة الدجاني في المركز الأول على المجموعة في مسابقة 200 م بزمن 8.12 ث (رقم أردني جديد)، وحلت بالمركز السابع في مسابقة 200 م بزمن 28.56 ث (رقم أردني جديد).- وحلت سما خورما في المركز الثاني في الوثب الطويل بمسافة 6.68 م (رقم شخصي جديد)، فيما وقفت بالمركز السابع في مسابقة الوثب الثلاثي بمسافة 9.29 م (رقم أردني جديد لأول مرة).- وجاء راشد عرب في المركز الأول في الوثب العالي بمسافة 1.65م (رقم أردني جديد لأول مرة)، فيما حل بالمركز الثالث ورابع المجموعة في مسابقة 60 م بزمن 7.44 ث (رقم شخصي جديد).- وجاء يحيى التكروري في المركز السادس في مسابقة دفع الكرة الحديدية (5 كغم) بمسافة 8.23 م (رقم أردني جديد لأول مرة).- وحلت إيمان حباق بالمركز التاسع في مسابقة 400 م بزمن 1.10.34 د (رقم شخصي جديد).- وحل حمزة الأسد في المركز الرابع (ثاني المجموعة) في مسابقة 60 م بزمن 7.13 ث (رقم أردني جديد)، وجاء بالمركز الأول على المجموعة في مسابقة 200 م بزمن 23.25 ث (رقم أردني جديد على مستوى الرجال والشباب والناشئين).- ووقف حمزة القاضي في المركز 16 (خامس المجموعة) في مسابقة 60 م بزمن 7.62 ث ( رقم شخصي جديد)، وحل بالمركز الثاني في مسابقة 60 م، حواجز بزمن 8.51 ث (رقم أردني جديد).- وجاءت ياسمين القاضي في المركز الثاني في مسابقة 800 م بزمن 3.10.43 د (رقم شخصي جديد)، وحل تاج الدين الأسد في المركز الثامن في مسابقة الوثب الطويل بمسافة 4.72 م (رقم شخصي جديد).وقال مدرب الفريق الأردني أحمد المصري في رده على استفسارات "الغد" من تركيا: "نثمن جهود المدربين وااللاعبين واللاعبات على اجتهادهم لتحقيق النتائج المميزة، وتأكيد حضور ألعاب القوى الأردنية، شاكرا ذوي اللاعبين واللاعبات على وقفتهم في دعم هذه المشاركة، وتميزت البطولة بالتنظيم المثالي، وقوة المنافسة في جميع الفئات، متمنيا أن تلفت هذه النتائج انتباه المسؤولين إلى زيادة الدعم والاهتمام بهذه الخامات الذهبية التي تعتبر مستقبل أم الألعاب الأردنية".