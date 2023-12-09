السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نجاة لاعب منتخب بلجيكا من عملية اغتيال

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إيلومبي مبويو
نجا إيلومبي مبويو، اللاعب الدولي البلجيكي السابق، من عملية اغتيال، يوم الأربعاء، بعدما فتح قاتلا محترفا النار عليه وعلى أصدقائه الذين كان برفقتهم، في عملية وصفتها وسائل الإعلام بأنها تسوية بين عصابات المخدرات المتنافسة.اضافة اعلان

وقالت "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: اقترب القاتل المحترف من مجموعة من الأصدقاء، كان من ضمنهم مبويو، وأطلق عدة طلقات نارية عليهم، وأصيب اللاعب البلجيكي في ذراعه.

وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن القضية تتعلق بتجار المخدرات، وزعمت التقارير أن اللاعب لم يكن متورطا في هذا الأمر، إلا أن أحد أصدقائه كان الهدف الرئيسي للقاتل الذي أطلق النار عليهم.

ويلعب مبويو "36 عاما" حاليا في فريق إكسلسيور فيرتون، في دوري الهواة البلجيكي، وعندما كان لاعبا في صفوف جينيك عام 2012 تم ضمه إلى المنتخب البلجيكي الأول، حيث لعب 32 دقيقة.
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