نجم التايكواندو "الطرايرة" يكشف كواليس مسيرته الرياضية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- كشف لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو والطالب الجامعي المتألق، محمود الطرايرة (19) عاما كواليس جديدة ومهمة في مسيرته الرياضية، وكيف تخطى الصعاب من أجل تحقيق نقطة فارقة في حياته الرياضية، حيث استطاع تحقيق قفزة هائلة في التصنيفين الأولمبي والعالمي للشهر الحالي، وتقدم 17 مركزا ليصبح في المركز الثالث والثلاثين بدلا من الخمسين في التصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد 119.52 نقطة، وتقدم 20 مركزا ‏ليصبح في المركز الخامس والعشرين بدلا من الخامس والأربعين في التصنيف العالمي ضمن الوزن نفسه برصيد 99.86 نقطة.‏وسرد الطرايرة للمرة الأولى تفاصيل مسيرته الرياضية خلال حديثة لـ"الغد"، وقال: "تعرضت للإصابة التي أدت إلى توقفي 5 أشهر، ولم أشارك في أي بطولة، وحرمتني الإصابة من المشاركة في بطولة العالم في المكسيك، وتكفل اتحاد التايكواندو بعلاجي في إسبانيا، واخترت العلاج التأهيلي بدلا من الجراحي، وبفضل الله أصبحت أموري على ما يرام، وتعافيت من الإصابة، وفي تلك الفترة قررت ترك رياضة التايكواندو، إلا أن الاتحاد أصر على علاجي، ما كان له الدور الكبير في دعمي من النواحي كافة، كما أن زملائي في المنتخب الوطني كان لهم دور فاعل في تشجيعي على الاستمرار، كما كان للمدير الفني فارس العساف دورا كبيرا في تشجيعي، وهو بالنسية لي أكثر من أخ قبل أن يكون مدربا، كما كان لفريق العلاج البدني في اتحاد التايكواندو الدور الكبير في الإشراف علي طيلة فترة النقاهة".وأضاف:" كان لعائلتي دور مميز في تشجيعي خصوصا إخوتي المدربين الثلاثة (سيف وأحمد ومحمد) الذين كان لهم دور مهم في حياتي، ووالدي رحمه الله، إضافة إلى دور والدتي التي شجعتني وأصرت على عودتي لرياضة التايكواندو.وأشار: "عدت لممارسة التايكواندو في شهر شباط (فبراير) الماضي: "وفور عودتي للمشاركة في البطولات ضمن صفوف المنتخب الوطني حققت الميدالية الفضية في بطولة الحسن (عيار نجمة)، ومن ثم حققت الميدالية الذهبية في بطولة النمسا الدولية (عيار نجمة)، ونلت الميدالية البرونزية في بطولة العالم، والتي تغلبت فيها على الإيطالي فيتو، وهو صاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم والأولمبياد، الذي انسحب أمامي ولم يكمل المباراة".ونوه: "تعرصت لظلم تحكيمي في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة العالم ، والتي جمعتني مع اللاعب الروسي جورجي جريستيڤ، فقد حصل خطأ تحكيمي وتقني واضح خلال الجولة الثانية عندما كنت متقدما متقدما بالنتيجة بعدم احتساب نقطتين لصالحي، وتمت إضافتهما للاعب الروسي لتصبح النتيجة 8-8 بدلا من 10-6 لصالحي قبل نهاية الجولة الثانية بـ12 ثانية، ما حرمني من الفوز بالجولة واستكمال المباراة.وأشار، إلى أنه، "وبناءعلى ذلك وبضغط ومتابعة من أعضاء الوفد الأردني على ممثلي الاتحاد الدولي ومسؤولي البطولة ولجنة الحكام الدولية، تمت مراجعة تسجيل المباراة من قبل العديد من المختصين، وتبين بالفعل وجود هذا الخطأ الجوهري والمؤثر، وبعد المداولات تقرر إعادة استكمال المباراة بعد تصحيح الخطأ، وتم الإعلان عن ذلك على موقع الاتحاد الدولي وعبر الإذاعة الداخلية للبطولة، غير أن الخلاف استمر داخليا بين مسؤولي الاتحاد الدولي ولجنة الحكام حول تفسير اللوائح والتعليمات المتعلقة بهذه الحالة، وإمكانية الإعادة بالرغم من الاعتراف بالخطأ، وبعد توقف طويل لمنافسات البطولة تم التراجع عن قرار الإعادة واعتبار اللاعب الروسي فائزا، وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ القرار، بشطب الحكام المشتركين بهذا الخطأ الجسيم وحرمانهم من استكمال البطولة، والإعلان عن ذلك عبر الإذاعة الداخلية للبطولة مع ذكر أسمائهم، وأثمن هنا وقوف اتحاد التايكواندو إلى جانبي للحفاظ على حقي ولضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا".وختم الطرايرة حديثة: "أتطلع إلى أن أكون ضمن اللاعبين الستة الأوائل المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، تنتظرني الآن، المشاركة في 5 محطات هي بطولة تركيا الدولية و3 جولات ضمن سلسلة الجائزة الكبرى، وهي (فرنسا وتايوان وبريطانيا) إضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية، حيث إنه من خلال هذه البطولات سيتسنى لي ولباقي زملائي في المنتخب تحقيق مزيد من النقاط التصنيفية".