نجم السنغال يهاجم الاتحاد الفرنسي: إنهم يطاردون المسلمين

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هاجم السنغالي ديمبا با المهاجم السابق لمنتخب بلاده وناديي تشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد رفضه صوم اللاعبين وإجبارهم على الإفطار في حال أرادوا الاستدعاء للمنتخبات الوطنية.وكان الاتحاد الفرنسي طلب من مدربي المنتخبات العمرية استبعاد اللاعبين الصائمين من المنتخبات وعدم استدعائهم في حال رفضوا ذلك، ليكون الشاب مامادو دياوارا أول ضحايا القرار الجديد عندما استبعد من منتخب فرنسا للشباب واستدعي بدلا منه تابيبو أسوماني.وكتب با عن القرار: إنهم يطاردون المسلمين، أن تطلب من اللاعبين أن يغيروا أنماط حياتهم إلى حد ما فهو شيء مفهوم لكأ منعهم من أن يكونوا مسلمين الذي يعد جزءا من هويتهم ويريدون محوه.وأضف با: هل من الممكن تخيل الأثر الإيجابي الذي قد يتركه اللاعبون عندما يحظون بدعم محيطهم بدلا من محاسبتهم عليه، برأيي ما زالت كرة القدم تحتاج الكثير في مجال الإدارة البشرية.