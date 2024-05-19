"نجم الطاولة" أبو يمن يسطر إنجازا لافتا بتأهله إلى أولمبياد باريس

اضافة اعلان

وتمكن أبو يمن من الفوز في المباراة النهائية على اللاعب البحريني سند راشد بنتيجة 4-1، وقبل ذلك كان يحقق الفوز على اللاعب السعودي عبدالعزيز بوشليبي بنتيجة 4-0، وفي دور المجموعات تغلب على اللاعب اللبناني داوود شعيب بنتيجة 4-0.واهدى اللاعب أبو يمن إنجاز تأهله إلى الأسرة الرياضية كافة، والى اتحاد اللعبة، معربا عن اعتزازه تواجده لأول مرة في الدورات الأولمبية، وهو الحلم الذي راوده منذ ممارستها للعبة كرة الطاولة.وكان لاعبو المنتخب الوطني زياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان قد ودعوا التصفيات الأولمبية.وسبق لكرة الطاولة الأردنية ان تواجدت في دورات الألعاب الأولمبية، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.