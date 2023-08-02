الأربعاء 02 آب 2023
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نجم الهلال يرد على المنتقدين: لم نأتِ إلى السعودية للتقاعد

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روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال
ردّ البرتغالي روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال، على الانتقادات حيال انتقال عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين إلى الأندية السعودية هذا الصيف، معتبراً أن قدومه إلى الهلال لم يكن من أجل التقاعد.اضافة اعلان

وبعد ضمّ النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشتاء الماضي، تعاقدت الأندية السعودية الصيف الحالي مع كوكبة من النجوم المخضرمين على غرار الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، والسنغالي ساديو ماني، البرازيلي فابينيو والجزائري رياض محرز.

لكن نيفيز، وبعد تسجيله هدف الفوز الأربعاء للهلال على الوداد البيضاوي المغربي (2-1) ضامناً بطاقة تأهله إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية، نفى أن يكون قدومه إلى فريق العاصمة السعودية من أجل التنزه، وقال في تصريحات تلفزيونية: لم نأت إلى هنا من أجل التقاعد، بل لممارسة كرة القدم.

وتابع نيفيز (26 عاماً)، معشوق جماهير وولفرهامبتون السابق: هذا الدوري استثمر جيداً وسيكون صعباً. إذا استمروا بالاستثمار بهذا الشكل، سيكون الدوري السعودي من بين الأكثر تنافسية في العالم.
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