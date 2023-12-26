نجم سعودي ينتقد بنزيما.. ويوجه نصيحة لتاليسكا

انتقد حسين عبدالغني، نجم الأهلي والنصر السابق، مستوى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، فيما وجه نصيحة للبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم "العالمي".

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وقال عبدالغني، في تصريحات عبر قناة "السعودية": "بنزيما لم يقدم الأداء المأمول منه مع الاتحاد حتى الآن".



وأضاف: "لكن إذا نظرنا مثلا لنجولو كانتي، فهو يستحق كل ريال يحصل عليه من النادي".

وفي سياق آخر، أوضح عبدالغني: "تاليسكا لديه إمكانيات غير طبيعية، لكن عليه أن يتفرغ لكرة القدم، خصوصًا أنه لاعب محترف ويتقاضى مبالغ كبيرة".



وأضاف: "تذبذب مستوى تاليسكا من مباراة لأخرى يفتح الباب أمام انتقادات الجماهير، عليه أن يركز على كرة القدم فقط".



ويقيم تاليسكا حفلات غنائية بجانب عمله كلاعب في النصر، ما يعرضه لانتقادات الجماهير.