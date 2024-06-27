نجم سلتيكس يغيب عن الملحق الأولمبي.. وريديك مدربا جديدا لليكرز

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مدن - يغيب اللاتفي كريستابس بورزينجيس نجم بوسطن سلتيكس عن الملحق المؤهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس الشهر المقبل، بعد أن اختار إجراء عملية جراحية لإصابة في ساقه، وفقا لما أعلنه بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي ايه".وتعرض بورزينجيس (28 عاما)، لإصابة نادرة في ساقه في المباراة الثانية من النهائيات في وقت سابق من الشهر الحالي، وسيخضع لجراحة. وتعرضت لاتفيا لضربة قاسية، حيث سيتعين عليها الاستغناء عن قائدها خلال الملحق الأولمبي المقرر في الفترة من 2 إلى 7 تموز (يوليو) المقبل، في ريجا التي تستضيف مجموعتين تأهيلتين، إذ سينضم الفائز إلى المجموعة الثانية في الألعاب الأولمبية مع ألمانيا وفرنسا واليابان.وقال سلتيكس، المتوج بلقب الدوري للمرة الثامنة عشرة القياسية ليفض شراكته مع غريمه التاريخي لوس أنجليس ليكرز، في بيان: "الإصابة لا تسمح باللعب بشكل متسق على المستوى المطلوب للمنافسة الأولمبية، سيتم إجراء عملية جراحية في الأيام المقبلة، وسيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة".وغاب بورزينجيس عن الملاعب لمدة 38 يوما بعد إصابته في ربلة ساقه اليمنى في نيسان (أبريل)، قبل أن يشارك بديلا في المباراة الأولى من السلسلة النهائية، ولعب في الثانية لكنه أصيب بتمزق في الشبكية الإنسية ما أدى إلى خلع الوتر الخلفي في ساقه اليسرى، وافتقد سلتيكس لجهود نجمه الفارع الطول (2.18 م) مرة جديدة في المباراتين الثالثة والرابعة، على الرغم من عودته للجلوس على مقاعد البدلاء لخوض 16 دقيقة في المباراة الخامسة في السلسلة التي حسمها سلتيكس لصالحه أمام دالاس مافريكس 4-1.وفي موسمه الأول مع فريق سلتيكس منذ انتقاله من واشنطن ويزاردز، بلغت معدلات بورزينجيس 20.1 نقطة و7.2 متابعات وتمريرتين حاسمتين في 57 مباراة خاضها كأساسي خلال الموسم المنتظم.واستعان لوس أنجلوس ليكرز باللاعب السابق دجاي دجاي ريديك، لاستلام مهمة الإشراف عليه، خلفا لدارفين هام الذي أقيل من منصبه في أوائل أيار (مايو) بعد انتهاء مشوار الفريق عند الدور الأول من "بلاي أوف" دوري السلة الأميركي للمحترفين.وكان اسم ريديك، مطروحا منذ إقالة هام رغم أن ابن الـ40 عاما، لا يملك أي خبرة تدريبية، وحتى أن مسيرة الـ15 عاما كلاعب لم تكن مشرقة إذ بدأ مشواره مع أورلاندو ماجيك حيث لعب من العام 2006 حتى العام 2013 قبل التنقل بين ميلووكي باكس (2013)، ولوس أنجلوس كليبرز (2013-2017)، ونيو أورليانز بيليكانز (2019-2021)، وأخيرا دالاس مافريكس لفترة وجيزة (2019).وخلال مسيرة خاض فيها 940 مباراة في "إن بي إيه"، بلغ متوسط ريديك 12.8 نقطة، ومتابعتين وتمريرتين حاسمتين في المباراة الواحدة. وانتقل بعد الاعتزال للتلفزيون، حيث عمل محللا لصالح شبكة "إي أس بي أن" اعتبارا من العام 2021.وأقر ريديك بعد الإعلان رسميا عن تعيينه مدربا لفريق متوج بلقب الدوري 17 مرة في تاريخه "أقل ما يقال: "إن هذه العملية التفاوض ثم التعاقد معه كانت سريالية"، متوجها بالشكر ليكرز "على الثقة به من أجل تولي هذا المنصب".وتابع: "أتعامل مع هذه المسؤولية بجدية تامة، لم يسبق لي أن دربت في (إن بي إيه). لا أعرف إذا كنتم سمعتم بذلك من قبل".وحقق ليكرز 90 انتصارا مقابل 74 هزيمة خلال الموسمين اللذين أمضاهما تحت قيادة هام، لكن مشوار ليبرون جيمس ورفاقه انتهى في "بلاي أوف" على يد دنفر ناجتس للموسم الثاني تواليا، بعدما خسروا أمام الأخير في نهائي المنطقة الغربية العام الماضي.وبعدما حقق 47 انتصارا مقابل 35 هزيمة في الموسم المنتظم في مشوار تضمن الفوز بالنسخة الأولى من كأس "إن سيزون"، اضطر ليكرز لخوض الملحق الفاصل "بلاي إن" من أجل التأهل إلى الـ"بلاي أوف"؛ حيث تغلب على نيو أورليانز بيليكانز ليحل سابعا في ترتيب المنطقة الغربية.وأقر ريديك بحجم المسؤولية وصعوبة مهمة إعادة البناء التي تنتظره في ليكرز، قائلا: "أعرف ما هي التوقعات، جمهور ليكرز يعتبر من الأكثر حماسة حول العالم. والتوقعات هي الفوز بالبطولة. بالتالي هذه هي وظيفتي. هذه وظيفة طاقمنا... يقع على عاتقنا جميعا تقديم فريق من عيار (المنافسة على البطولة".وقال مدير عام النادي روب بيلينكا: "إن تعيين ريديك جاء بعد "عملية بحث مدروسة وشاملة"، مضيفا "دجاي دجاي منافس شرس ويتمتع بذكاء سلوي استثنائي وفهم للعبة الحديثة، مما سيزيد طاقة اللاعبين ويثير حماسة المشجعين".وأفادت التقارير بأنه تم تعيين ريديك بصفقة مدتها 4 أعوام، وذلك بعدما رفض دان هورلي عرضا مغريا مدته 6 أعوام بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون دولار، مفضلا البقاء في منصبه مدربا لجامعة كونيتيكت. -(وكالات)