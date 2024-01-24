الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم غانا يستعد لبرشلونة بعد مغادرة أمم أفريقيا

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شارك ويليامز في دقائق قليلة في البطولة
بعد أقل من 48 ساعة من إقصائه برفقة منتخب بلاده عاد إينياكي ويليامز قائد فريق أتلتيك بلباو إلى ناديه ليشارك في مباراته أمام برشلونة ضمن ربع نهائي كأس إسبانيا، يوم الأربعاء.اضافة اعلان
وأنهت غانا مشوارها في كأس إفريقيا بنقطتين بعد خسارة من الرأس الأخضر وتعادلين مع مصر وموزمبيق، لتعلن الكاميرون إقصائها رسميا يوم الثلاثاء بفوزها على غامبيا 3 - 2.

ونجت مصر من الإقصاء من كأس إفريقيا في الثلاث دقائق الأخيرة من المباراة الأخرى حينها سجلت موزمبيق هدفين في مرمى غانا معلنة إقصاء الأخير وتأهل الرأس الأخضر وفريق "الفراعنة".
وولد إينياكي ويليامز لأبوين غانيين الأصل ولعب بقميص مسقط رأسه إسبانيا في مباراة واحدة بعام 2016 بإشراف المدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي قبل أن تقوم غانا باستدعائه ضمن قائمة كأس العالم الماضي.
وشارك ويليامز، 29 عاما، في 8 مباريات بقميص منتخب بلاده الجديد سجل فيها هدفا واحدا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في مرمى مدغشقر.
ووصل ويليامز إلى الباسك يوم الأربعاء تمهيدا لمشاركته في مباراة ربع النهائي الحاسمة أمام برشلونة حسب ما نشرت عدة مصادر إسبانية مثل "تييمبو دي خويغو" فيما نشرت "إل تشيرينغيتو" مقطعا مرئيا لوصوله إلى إسبانيا.
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