نجم ليفربول الجديد يهدد شعبية صلاح

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كشف نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الثلاثاء، عن تراجع المصري محمد صلاح إلى المركز الثاني في قائمة أكثر القمصان مبيعاً، وذلك لصالح المجري دومينيك زوبوسزلاي.وانضم لاعب خط الوسط دومينيك زوبوسزلاي إلى ليفربول في الصيف الماضي قادماً من لايبزيغ الألماني.وأشارت التقارير البريطانية، أن صلاح لطالما اعتبر الاسم الأكثر شعبية في ليفربول بالنسبة لمبيعات القمصان، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني في القائمة التي أعلن عنها النادي الإنجليزي والخاصة بموسم 2023-2024.ففي الموسمين الماضيين، كان صلاح هو الاسم والرقم الأكثر مبيعاً على ظهر قمصان ليفربول.وتراجع صلاح إلى المركز الثاني، مع تراجع داروين نونيز مركزين أيضا، وكذلك تراجع مركز لويس دياز أربعة مراكز والقائد فيرجيل فان دايك ثلاثة مراكز، بينما خرج كل من تياغو وهارفي إليوت من المراكز العشرة الأولى.وانتقل دومينيك زوبوسزلاي إلى ليفربول مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وارتدى قائد منتخب المجر رقم "8" الذي تركه نابي كيتا.وحل في المركز الثالث خلف دومينيك زوبوسزلاي وصلاح، أليكسيس ماك أليستر ثم ترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز، وسادسا تواجد لويس دياز، وخلفه أليسون وفيرجيل فان دايك ثم كودي جاكبو وآندري روبرتسون.وشارك دومينيك زوبوسزلاي في جميع مباريات ليفربول الموسم الحالي، ولعب كافة دقائق اللعب، ويملك في رصيده هدفا واحدا، كما فاز، يوم الثلاثاء، بجائزة لاعب الشهر في ليفربول.