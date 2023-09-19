الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

نجم ليفربول الجديد يهدد شعبية صلاح

نجم ليفربول المصري محمد صلاح
محمد صلاح
كشف نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الثلاثاء، عن تراجع المصري محمد صلاح إلى المركز الثاني في قائمة أكثر القمصان مبيعاً، وذلك لصالح المجري دومينيك زوبوسزلاي.اضافة اعلان

وانضم لاعب خط الوسط دومينيك زوبوسزلاي إلى ليفربول في الصيف الماضي قادماً من لايبزيغ الألماني.

وأشارت التقارير البريطانية، أن صلاح لطالما اعتبر الاسم الأكثر شعبية في ليفربول بالنسبة لمبيعات القمصان، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني في القائمة التي أعلن عنها النادي الإنجليزي والخاصة بموسم 2023-2024.
ففي الموسمين الماضيين، كان صلاح هو الاسم والرقم الأكثر مبيعاً على ظهر قمصان ليفربول.

وتراجع صلاح إلى المركز الثاني، مع تراجع داروين نونيز مركزين أيضا، وكذلك تراجع مركز لويس دياز أربعة مراكز والقائد فيرجيل فان دايك ثلاثة مراكز، بينما خرج كل من تياغو وهارفي إليوت من المراكز العشرة الأولى.

وانتقل دومينيك زوبوسزلاي إلى ليفربول مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وارتدى قائد منتخب المجر رقم "8" الذي تركه نابي كيتا.

وحل في المركز الثالث خلف دومينيك زوبوسزلاي وصلاح، أليكسيس ماك أليستر ثم ترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز، وسادسا تواجد لويس دياز، وخلفه أليسون وفيرجيل فان دايك ثم كودي جاكبو وآندري روبرتسون.

وشارك دومينيك زوبوسزلاي في جميع مباريات ليفربول الموسم الحالي، ولعب كافة دقائق اللعب، ويملك في رصيده هدفا واحدا، كما فاز، يوم الثلاثاء، بجائزة لاعب الشهر في ليفربول.
لاعب العربي قيس العوادين في طريقه لمواجهة مرمى الحسين في اللقاء السابق - (الغد)

العربي والحسين في مواجهة قوية.. وكفرسوم ينتظر الشونة 18 أيلول 2023

F6TKepGagAAvh8O

بسبب صورة.. الجماهير الإيرانية محرومة من مشاهدة رونالدو 18 أيلول 2023

استقبال-النصر-السعودي-في-إيران

بالفيديو.. رونالدو يحظى باستقبال أسطوري في إيران 18 أيلول 2023

مدرب الفيصلي وسيم معلى والقائد بهاء عبدالرحمن حلال المؤتمر الصحفي - (من المصدر)

الفيصلي ينتظر دعم جماهيره أمام ناساف الأوزبكي اليوم 17 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-19 at 22.48.57

الصريح يواصل انتصاراته بكرة الدرجة الأولى

منذ2 ساعة
kane

هاري كين: انتقلت إلى بايرن ميونخ من أجل الفوز بدوري الأبطال

منذ5 ساعة
F6UteHIWAAAE6ht

الاتحاد السعودي يتجاوز أجمك الأوزبكي بثلاثية

18 أيلول 2023
367730_4_1692607992 (1)

الجزيرة يتجاوز صما بهدفين ويواصل صدارة دوري كرة الأولى

18 أيلول 2023
المنتخب الوطني للتايكواندو .-(من المصدر)

التايكواندو الأردنية تتسلح بتاريخ مطرز بالإنجازات استعدادا للأسياد

18 أيلول 2023
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)

فترة التوقف الدولية تكشف قوة المنتخبات المنافسة لـ"النشامى"

18 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 