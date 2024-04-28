نجم ليفربول السابق يصف صلاح بالأحمق

وصف جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول، النجم المصري محمد صلاح بـ "الأحمق"، بسبب تعليقه الذي أدلى به عقب اشتباكه اللفظي مع مدربه يورغن كلوب، يوم السبت.



وكان صلاح قد دخل في مشادة مع المدرب الألماني بعدما وضعه الأخير على دكة البدلاء في مباراة الفريق أمام وست هام، وأثناء استعداد المصري للمشاركة في اللقاء بالدقيقة 79، أظهرت اللقطات انفعال اللاعب على كلوب، وكاد أن يتطور الأمر لولا تدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز.

اضافة اعلان

ورفض كلوب الكشف عن سبب الخلاف مع النجم المصري، قائلا: لقد تحدثنا بالفعل داخل غرفة خلع الملابس، وبالنسبة لي الموضوع انتهى.



من جانبه، قال صلاح لوسائل الإعلام المتواجدة في ملعب لندن الأولمبي عقب اللقاء: إذا تحدثت اليوم، سأشعل النيران.