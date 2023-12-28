الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم مانشستر يونايتد أبرز الغائبين عن منتخب تونس في أمم أفريقيا

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منتخب تونس

يغيب حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن منتخب تونس المشارك في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج التي تقام في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

وأعلن المدرب جلال القادري -خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مقر الاتحاد التونسي- التشكيلة النهائية المكونة من 27 لاعبا. وكانت المفاجأة خلو القائمة من لاعب الوسط المجبري (20 عاما).

وكشف مدرب منتخب تونس عن سبب غياب المجبري -الذي خاض 27 مباراة دولية- أنه "بناء على طلبه، ولأنه غير جاهز ذهنيا وبدنيا، لم نوجه له الدعوة للمشاركة في البطولة القارية. كان (المجبري) واضحا من البداية، ونحن نحترم قراره".

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وجاءت قائمة منتخب تونس النهائية لكأس أمم أفريقيا على النحو التالي:
حراس المرمى: أيمن دحمان (الحزم السعودي)، معز حسن (الأفريقي)، بشير بن سعيد (المنستير)
المدافعون: علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (اتروميتوس اليوناني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، حمزة جلاصي (النجم الساحلي)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، أسامة حدادي (فورث الألماني)، علاء غرام (الصفاقسي).
لاعبو الوسط: إلياس السخيري (كولن الألماني)، محمد علي بن رمضان (فرنسفاروش المجري)، عيسي العيدوني (يونيون برلين الألماني)، حسام تقا (الترجي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)، محمد حاج محمود (لوغانو السويسري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدانماركي).
المهاجمون: يوسف المساكني (العربي القطري)، نعيم سليتي (الاتفاق السعودي)، طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)، سيف الله لطيف (فينترهور السويسري)، بسام الصرارفي (الأفريقي)، إلياس عاشوري (كوبنهاغن الدانماركي)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي).

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