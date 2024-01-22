الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم مصر: صلاح ليس "شجاعاً" وتصرفه أحبط المصريين

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محمد صلاح
انتقد محمد زيدان، النجم السابق لمنتخب مصر وبوروسيا دورتموند، تصرف مواطنه محمد صلاح بمغادرة معسكر "الفراعنة" بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الإفريقية.اضافة اعلان

وأعلن ليفربول الإنجليزي والاتحاد المصري في وقت متأخر، يوم الأحد، عودة الجناح المصري إلى ناديه من أجل استكمال علاجه، على أن يتم النظر في انضمامه للمنتخب المصري حال وصوله إلى نهائي البطولة القارية.

وقال زيدان في مقابلة تلفزيونية، يوم الاثنين: محمد صلاح ليس مجرد لاعب عادي لا يؤثر على الفريق داخل الملعب فقط بل يؤثر على الشارع المصري بأكمله، هو قائد ونجم مصر، من المفترض أن يقوم بدور القائد حتى لو لم يكن مع الفريق داخل أرضية الملعب، كان يجب ألا يعلن عن موضوع عودته إلى ليفربول قبل مباراة كاب فيردي، لأن دور القائد ليس داخل المستطيل الأخضر فقط.

وزاد في رسالته لصلاح: الشارع المصري محبط بسبب تصرف نجم المنتخب، كلاعب لابد أن يتحلى بالشجاعة تجاه المنتخب لأننا في مهمة وطنية، وصلاح صاحب القرار وحتى إذا طلب ليفربول عودته من حقه أن يرفض.

وواصل: أداء المنتخب المصري في البطولة الجارية حاليا في كوت ديفوار ليس مشرفا، وضعيفا، لأن النتائج التي تم تحقيقها أمام موزمبيق وغانا محبطة للجماهير المصرية وتاريخ اللعبة لدينا.

وأضاف: المنتخب يعاني بشكل كبير، وأعتقد أن الفريق يفتقد للروح، لدينا عناصر على مستوى عال، وهناك 8 محترفين ويقدموا أفضل ما لديهم مع أنديتهم، من وجهة نظري الفريق يفتقد الروح واللعب الجماعي، والمنتخب بلا هوية.
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