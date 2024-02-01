الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم منتخب اليابان متورط باعتداء جنسي على امرأتين

GFLLh0abgAEuIAS
المنتخب الياباني
أعلنت الشرطة اليابانية الخميس أنها فتحت تحقيقاً مع اللاعب الدولي جونيا إيتو لاعب رينس الفرنسي بعد أن ذكرت تقارير إعلامية محليّة أن امرأتين اتّهمتاه باعتداء جنسيّ، وهو ما ينفيه.اضافة اعلان
وقال متحدّث باسم الشرطة في أوساكا لوكالة فرانس برس: تلقّينا شكوى جنائية ضدّه (إيتو) وفتحنا تحقيقاً.

ويتواجد إيتو (30 عاماً) مع المنتخب الياباني حالياً في كأس آسيا التي تستضيفها قطر حتّى العاشر من فبراير الحالي.
واختير إيتو في القائمة الأخيرة التي فازت على البحرين 3-1 الأربعاء ضمن ثمن النهائي، لكنه بقيَ على مقاعد الاحتياط.
وزعمت تقارير إعلامية أن الحادثة وقعت داخل فندق في أوساكا في يونيو العام الماضي بعد مباراة ودية بين اليابان وبيرو.
وأشارت وكالة كودو اليابانية إلى أن لاعب خط الوسط نفى الاتهام ونقلت عن محاميه قوله أن المزاعم "لا أساس لها من الصحة".
وفي حين أن إيتو أمضى وقتاً بالفعل مع السيدتين، فإن روايتهما غير متّسقتين ولا يوجد دليل مادي يدعم مزاعمهما، وفقاً لما نقلته الوكالة عن المحامي الذي لم تذكر اسمه.
ولدى سؤاله من قبل وكالة فرانس برس بعد مباراة الأربعاء عن وضع إيتو مع الفريق، قال المدرب هاجيمي مورياسو للصحافيين: لست على دراية كاملة (بالمزاعم) بعد. سأتعامل مع الأمر بعد دراسته.

وشارك إيتو في جميع المباريات ضمن دور المجموعات، إذ بدأ أساسياً في الفوز على فيتنام 4-2 و74 دقيقة خلال الخسارة أمام العراق 1-2، قبل أن يدخل بديلاً في آخر أربع دقائق من الوقت الأصلي في الفوز على إندونيسيا 3-1.أكرم ليفربول وفادة ضيفه تشلسي (4-1) الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز معزّزاً صدارته للبريميرليغ.
وبصم كلّ من البرتغالي ديوغو جوتا (23) وكونور برادلي من أيرلندا الشمالية (39) والمجري دومينيك سوبوسلاي (65) والكولومبي لويس دياز (79) على أهداف ليفربول.

ووقّع الفرنسي كريستوفر نكونكو على هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 71.

وشهدت المواجهة إهدار مهاجم ليفربول الأوروغواياني داروين نونيز لركلة جزاء في الدقيقة 45+2.

وهو الفوز الرابع توالياً والـ15 لفريق "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي مقابل 6 تعادلات وخسارة واحدة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في صدارة البريميرليغ بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة وآرسنال (46 نقطة).

في المقابل تكبدّ تشلسي هزيمته التاسعة مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1706791892525208700

"النشامى" يتسلح بالتاريخ والمعنويات العالية لبلوغ المربع الذهبي بكأس آسيا

منذأقل من دقيقة
1706793153055230100

الإحصائيات الجيدة لـ"النشامى" ترفع سقف طموحات الجماهير الأردنية

منذ 3 دقيقة
1706785105134939500

المنتخب النسوي يعسكر تحضيرا لبطولة غرب آسيا وينتظر القرعة الإثنين

منذ 4 دقيقة
1706785105234939800

تقدم منتظر لغيث في التصنيف الدولي للكراتيه بعد برونزية الدوري العالمي

منذ 5 دقيقة
1706783812154892400

فتحي: النشامى قادرون على تحقيق الإنجاز.. واستمتعت برحلتي مع المنتخب الوطني

منذ 6 دقيقة
1706781268554715600

جوارديولا يشيد بكومباني.. وكلوب يتغنى بمستوى لاعبي الأكاديمية

منذ 6 دقيقة
افكار و مواقف

محكمة "النصح" الدولية،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطابات موازنة عكس الاتجاه

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحرب أولا...أولوية إسرائيل

سميح المعايطة |اليوم

من أزمة إدارة إلى إدارة أزمة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات | منذ22 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 