 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجوم التايكواندو العالميون يستمتعون بمعالم الأردن السياحية

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لاعبتان من منتخب التشيك تقفان أمام ملصق المعسكر التدريبي -(من المصدر)
عمان - يعد المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو الذي يقام في الأردن ويستمر حتى 15 الشهر الحالي ، من المحطات الترويجية لمعالم الأردن السياحية، حيث يشارك اللاعبون المنضمون للمعسكر مقاطع فيديو عن المدن الأردنية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
ويسود الطابع الاجتماعي والأسري بين الدول المشاركة في المعسكر التدريبي من دول المغرب وتونس وصربيا ومقدونيا وروسيا والتشيك وقطر وبلاروسيا وأذربيجان، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني، بعيدا عن الطابع التنافسي لفترة الإعداد والتحضير للبطولات المقبلة. ووجدت المنتخبات العالمية في الأردن، مكانا مميزا لأقامة المعسكرات التدريبية، استعدادا لبطولة العالم ولسلسلة الجائزة الكبرى ومنافسات التايكواندو أولمبياد باريس 2024. 
كما وضع اتحاد التايكواندو برامج سياحية مميزة للمنتخبات المشاركة، حيث زار لاعبو المنتخبات المشاركة عدة مدن سياحية، إلى جانب المدرج الروماني في عمان، وتذوقوا الأطباق الأردنية الشهية، وكل هذه العوامل ستساهم بنقل صورة مشرقة وحضارية عن المملكة.
ونشرت لاعبة المنتخب الصربي للتايكواندو اليكساندرا بيريشي على موقعها "انستاجرام"، مقطع فيديو لصوت الأذان من جبل القلعة، واستعرضت في الفيديو المدرج الروماني وسط العاصمة عمان.
كما قامت لاعبات منتخب جهورية التشيك، ببث صور ترويجيه للملصق الترويجي للمعسكر التدريبي، ونشر اتحاد اذربيجان للتايكواندو على موقعه " فيسبوك" صورة للمنتخب وهو متجه للأردن استعدادا للمشاركة في المعسكر، استعداد للمشاركة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) وبطولة الجامعات الأوروبية للطلاب.
وتهدف المنتخبات العالمية من المعسكر التدريبي، الاستفادة من الاحتكاك مع نجوم المنتخب الوطني المتأهلين أيضا إلى الأولمبياد، والذين يتمتعون بسمعة عطرة عالميا، خصوصا وأن 16 لاعبا عالميا تأهلوا إلى ألعاب باريس، يشاركون في المعسكر.
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