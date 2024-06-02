نجوم التايكواندو في منتخبات عالمية يبدأون معسكرهم في عمان

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انطلقت في مركز الإعداد الأولمبي في عمان، فعاليات المعسكر التدريبي المشترك للمنتخب الوطني للتايكواندو، مع عدد من نجوم العالم المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024.ويشارك في المعسكر التدريبي لاعبون أولمبيون يمثلون دولا مثل المغرب وتونس وصربيا ومقدونيا وروسيا والتشيك وقطر وبلاروسيا وأذربيجان، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني، خاصة الأربعة المتأهلين إلى أولمبياد باريس، وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وراما ابو الرب وزيد مصطفى.ويشتمل المعسكر التدريبي المشترك على تدريبات بدنية وفنية، إلى جانب مباريات ودية بين اللاعبين المشاركين، بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة.وتأتي هذه المشاركة الواسعة للدول العالمية في المعسكر المشترك في عمان، تجسيدا للمكانة العالمية التي تتمتع بها التايكواندو الأردنية عبر العالم، ما جعلها تتصدر الترتيب العالمي في الكثير من الأوزان.ويأمل المدير الفني للمنتخب الوطني فارس العساف، بالاستفادة من المعسكر من خلال الاحتكاك مع لاعبين تأهلوا رسميا إلى الأولمبياد، ما يجعل المعسكر ذا فائدة كبيرة يفترض أن تنعكس على جاهزية لاعبينا الباحثين عن منصات التتويج في باريس.وسبق للأردن أن استضاف العديد من المعسكرات التدريبية المشتركة، حيث كانت عمان وجهة مفضلة لمنتخبات عالمية في التايكواندو، بهدف الاستفادة من الاحتكاك مع لاعبينا العالميين.