نجوم الرياضة يطلقون العنان لتغريداتهم الساخطة بعد مجزرة "المعمداني" وينتصرون لغزة

خالد تيسير العميري

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عمان – "ما يحصل مع غزة ليس بحرب، بل إبادة!"، بهذه العبارات القاسية أبدى الرياضيون المحليون والعالميون تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية العادلة، مؤكدين إدانتهم لارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة تمثلت بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين المدنيين، واصفين أن ما حدث أيضا يرتقي لجريمة حرب وإبادة جديدة تضاف إلى السلوك الإجرامي الذي ينتهجه العدو الصهيوني.وعبر عدد من نجوم الرياضة الأردنية والعربية والعالمية، عن دعمهم لعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، مؤكدين دعمهم الكامل لفلسطين ومتمنين النصر للمقاومة، في ظل دعوات التهجير القسري التي يدعو إليها الاحتلال الإسرائيلي.ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة السلة عبر موقعه على (فيسبوك): "اللهم إنا نستودعك فلسطين وغزة وأهلها وأرضها وسماءها ورجالها ونساءها وأطفالها، اللهم احفظها من كل شر وسوء"، قبل أن يتم تأجيل مباريات دوري الفئات العمرية التي كان مقررا إقامتها أمس، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة الالمستشفى.من جانبه، أعلن اتحاد كرة القدم الحداد على الشهداء، وسبقه بقرار إلغاء مراسم التتويج للبطولة الدولية الرباعية، ومشيرا في بيانه: "في ظل الأوضاع الراهنة والعدوان الغاشم على قطاع غزة، والمجازر المتواصلة بحق أهلنا في الأراضي الفلسطينية، نؤكد إلغاء مراسم التتويج كافة، إنا لله وإنا إليه راجعون".أندية المحترفين بكرة القدم، أصدرت بيانا على هامش اجتماعها الذي عقد في نادي مغير السرحان، تؤكد خلاله تضامنها الكامل مع الأهل في قطاع غزة واستعدادها لتقديم أشكال الدعم الإنساني لهم، قبل أن يعلن ناديا الوحدات والجزيرة الحداد على أرواح الشهداء بعدما توشحت صور الحساب الرسمي لهما باللون الأسود.ودان الحارس الأسبق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومدرب الحراس بفريق الفيصلي، عامر شفيع، المجزرة الوحشية للاحتلال الإسرائيلي على المستشفى المعمداني، حيث كتب عبر حسابه على "إنستغرام": "جريمة جديدة للكيان الصهيوني في قصف المستشفى المعمداني وقتل مئات الأطفال والنساء، وسط انحياز سافر لعالم ظالم ومنافق، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم انا نستودعك غزة وأهلها يا من لا تضيع عنده الودائع، احفظهم بحفظك ورعايتك".ونشر لاعب كرة السلة محمود عابدين، صورة عبر حسابه على "فيسبوك"، جاء فيها: "في ليلة من العام 2023 ذهبنا للنوم، واستيقظنا في العام 1948"، فيما كتب لاعب كرة القدم الأسبق للوحدات، اللبناني أحمد زريق عبر حسابه في "فيسبوك": "أما أنتم، فقد ارتحتم من هم الدنيا وغمها، وبقينا نحن السجناء".وأعلن النادي الأرثوذكسي الحداد على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة، حيث نشر مدونة عبر حسابه على "فيسبوك" للعلمين الأردني والفلسطيني، معلقا: "حدادا على أرواح الشهداء الأبرار الذين قضوا جراء المجزرة الوحشية على شعبنا في غزة، يعلن النادي الأرثوذكسي إغلاق جميع مرافق النادي اليوم (أمس)، حمى الله أهلنا في فلسطين ورحم الله جميع الشهداء، عاشت فلسطين حرة عربية".واستبدل مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، عبدالله أبو قورة، صورة غلاف حسابه الرسمي على "فيسبوك"، بالعلم الفلسطيني الموشح باللون الأسود، حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في المستشفى المعمداني، فيما شارك المدرب الوطني سام دغلس مقطع فيديو عبر ستوري حسابه على "إنستغرام"، يظهر آثار الدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها الغاشم على المستشفى المعمداني بقطاع غزة، وهي الطريقة ذاتها التي اتبعها لاعب المنتخب الوطني للرجال بكرة السلة أحمد حمارشة ولاعبة المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة رشا عبده.وأبدى لاعب كرة القدم يوسف الرواشدة، تضامنه مع أهالي قطاع غزة، حيث كتب عبر ستوري حسابه الرسمي على "إنستغرام": "في بيوتنا وغير قادرين على تحمل المشاهد، ما بالك بمن يعيشها واقعا ملموسا، يا رب آمن روعاتهم واستر عوراتهم ونجهم من الخوف والفزع والجوع والجزع، واجزهم عن مشقة الحياة الفانية بما صبروا جنة وحريرا".وشارك لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة أحمد الدويري المحترف في صفوف فريق شاجداش بودروم سبور التركي، مقطع فيديو عبر خاصية الستوري في حسابه على "انستغرام"، يظهر وحشية القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني، معلقا: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، فيما نشرت لاعبة كمال الأجسام الأردنية دانا سمبولوغلو مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الرسمي على "إنستغرام"، من المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة في قطاع غزة، معلقة: "من فضلكم، انظروا جيدا إلى مكان عقد المؤتمر الصحفي، إنه بين جثث الشهداء، هذا مؤلم للغاية".وكتب بطل رياضة الجمباز أحمد أبو السعود في "ستوري" حسابه الرسمي على "إنستغرام": "ما يحصل مع غزة ليس بحرب، بل إبادة! إسرائيل لا تهاجم جيش، إنها تهاجم مدنيين لا يحملون أي سلاح، إنها تقصف البيوت بمن فيها، لا أدري كيف ما يزال العالم يراها المظلومة، المواطنون في غزة يموتون من دون رحمة، استيقظوا".ونشر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة عبدالكريم أبو دعيج، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، يظهر ضحايا القصف الغاشم على المستشفى المعمداني، معلقا: "مذبحة تحدث في غزة بعد قصف المستشفى المعمداني، وزارة الصحة تقول: "إن عدد الشهداء يتجاوز الـ500 شهيد، ونقل الجرحى والشهداء مستمر، لا حول ولا قوة إلا بالله".وأعلن لاعب فريق النادي الفيصلي، سالم العجالين، الحداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحية القصف الغاشم على المستشفى المعمداني، قبل أن ينشر صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرفقة بتعليق، جاء فيه: "مجرم حرب".عربيا، واصل اللاعب المصري الأسبق والمحلل في شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية، محمد أبو تريكة، دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، حيث نشر مدونة عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، قال فيها: "إبادة جديدة ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، سيتجاهلها العالم المنافق، اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك، لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء، وأنت على كل شيء قدير".وكتب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): " أوقفوا هذا الجنون،..الشعوب العربية مطالبة بالتحرك اليوم أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ شعبنا الفلسطيني من الإبادة الجماعية، خاصة أن الأمر لا يطاق في غزة، حتى المهاجرين العرب في أميركا وأوروبا وآسيا، أينما كانوا في بلد المهجر، عليكم التحرك، وممارسة كل أنواع الضغوطات على الحكومات المؤيدة لإسرائيل وفضح ممارساتها اللإنسانية ضد الإنسانية".وقال المعلق الإماراتي في شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، فارس عوض: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الدمار يعم المكان، إبادة جماعية حرفيا، لا ماء ولا كهرباء، لا غذاء ولا دواء، لا مأمن ولا مسكن ولا المستشفى ولا منقذ لهم سواك، يارب رحماك يارب رحماك"، فيما كتب المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي: "ما حدث في غزة هو جريمة حرب ومجزرة بشعة ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء، أين المجتمع الدولي مما حدث؟ هل شاهدتم ما حدث؟ هل تأكدتم أن الفلسطيني صامد وثابت على أرضه ولم يفرط في شبر من أرضه؟، نناشد المنظمات الدولية والأممية والحقوقية بتقديم قادة إسرائيل للمحاكمة العلنية لما اقترفوه من جرائم حرب، أدعو كل الاتحادات الرياضية في الألعاب كافة، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، والتي ارتكبتها إسرائيل، دماء زكية تسيل في غزة من أجل الدفاع عن القضية، وهل ما يزال البعض يعتقد أو يفكر مجرد تفكير لمعرفة من هو صاحب الحق؟".وعالميا، تساءل نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل عن أسباب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مغردا عبر حسابه على منصة (إكس): "هل يمكن أن يكون هناك أي سبب في هذا العالم لإسقاط القنابل كل يوم، كل ساعة على البشر الأبرياء وخاصة على الأطفال الصغار لقتلهم!؟ بالتأكيد لا!، هذا كابوس، أين الإنسانية يا قوم؟".المعلق الرياضي فارس عوض يدعم الفلسطينيين بتغريدة عبر منصة (إكس) - (من المصدر)