نجوم المنتخب الوطني: التكريم الملكي نبراس يضيء طريقنا وحافز قوي لمواصلة الانجازات

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وأكد نجوم المنتخب أن استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لهم اليوم في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد، يعد وسام فخر واعتزاز على صدورهم، ويمنحهم حافزا قويا لمواصلة تحقيق الانجازات، خاصة البحث عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أنعم على نجوم المنتخب من لاعبين ومدربين خلال استقبالهم اليوم، بميدالية اليوبيل الفضي، الأمر الذي أثلج نجوم المنتخب.واعتبر اللاعبون والمدربون أن كلمات الملك التحفيزية والتشجيعية، منحتهم قوة إضافية وزادت من عزيمتهم وإصرارهم على المضي قدما في الانجازات، خاصة في الاستحقاق الحالي المتمثل بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، مؤكدين تفاؤلهم بقدرة المنتخب على المضي قدما لتحقيق الهدف، ورفع علم الوطن عاليا في محفل عالمي بحجم كأس العالم.كما تطرق اللاعبون خلال تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى كلمات جلالة الملك المعبرة، التي امتزج فيها تشجيع جلالته للاعبين أيضا بضرورة الحفاظ على الأخلاق والروح الرياضية، وهو ما كان واضحا في كلمات جلالته عندما أشاد بالمنتخب وأخلاق لاعبيه خلال منافسات كأس آسيا التي أختتمت يوم 10 الشهر الماضي في قطر، وقدم فيها منتخب النشامى عروضا رائعة جعل منه حديث الشارع الرياضي في أسيا.وقال قائد المنتخب الوطني أنس بني ياسين، إن تكريم جلالة الملك للمنتخب الوطني ليس بغريب على الهاشميين، مستعرضا الدعم الملكي للمنتخبات الوطنية منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وحتى الآن، ابتداء من تواجد جلالته في ستاد عمان خلال الدورة العربية "دورة الحسين" التي اقيمت في الأردن 1999 لتشجيع المنتخب الذي فاز وقتها باللقب، مرورا بنهائيات آسيا التي أقيمت في الصين عام 2004، وكان جلالته يحرص خلالها على متابعة تدريبات المنتخب وعدد من المباريات من أرض الملعب وانتهاء بالتكريم الملكي اليوم.وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى، إلى مدى الفرحة التي اجتاحت قلوب لاعبي المنتخب، عندما استقبلهم جلالة الملك، وتحدث إليهم بكلمات معبرة ستكون بالنسبة لهم النبراس الذي يسيروا عليه في قادم الأيام.وأضاف إن الدعم الملكي متواصل لمنتخب النشامى، فخلال مباريات كاس آسيا الأخيرة في قطر، تحدث إلينا جلالة الملك مباركا الانجاز، كما أن دعم سمو ولي العهد منحنا حافزا إضافيا خلال مباريات البطولة، حيث حرص ولي العهد على الحضور إلى قطر ومتابعة المنتخب من الملعب، وهو ما كان له أطيب الأثر في قلوب اللاعبين الذين يدينون لجلالة الملك ولي عهد بالفضل بعد الله عز وجل.اللاعب نزار الرشدان، أكد أن المنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص والرياضة الأردنية بشكل عام، محظوظة بملك هاشمي متابع ومحب للمنتخبات، رغم مشاغله الكثيرة، الأمر الذي يحفز المنتخب على بذل اقصى الجهود لتحقيق الإنجازات.واعتبر الرشدان أن المنتخب محظوظ بهذا التكريم الملكي الذي يبعث إلى الفخر والاعتزاز، كما أن المنتخب يحظى أيضا بدعم سمو ولي العهد الذي كان متواجدا في قطر لتحفيز اللاعبين خلال البطولة.--(بترا)