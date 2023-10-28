نجوم في الرياضة "الغزاوية" يتصدون لعدوان الصهاينة ويرتقون للسماء

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- تسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في إنهاء حياة عدد من نجوم الرياضة الفلسطينية الذين استشهدوا دفاعا عن وطنهم وكرامتهم.الغارات الهمجية الصهيونية على غزة، لم تستثن أحدا من شيوخ ونساء وأطفال، حتى الرياضيين كان لهم شرف نيل الشهادة دفاعا عن وطنهم الذين حرصوا على رفع علمه عاليا خلال المشاركات الرياضية الخارجية، قبل أن ينال منهم الطيران الغادر للاحتلال، ليرتقوا شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن والكرامة.وعلى الرغم من الحصار المفروض على أهالي القطاع منذ سنوات طويلة، إلا أن طموحات وأحلام الشباب هناك كبيرة من خلال ممارسة العديد من الألعاب الرياضية وأبرزها كرة القدم، حيث يستحوذ الدوري هناك على اهتمام عدد كبير من خلال المتابعة أو الممارسة، لتكون متنفسا لهم في ظل انقطاعهم عن العالم.ومن أبرز الرياضيين الذين استشهدوا بحسب ما تم إعلانه خلال الأيام الماضية، رئيس اتحاد الكرة الطاولة محمد الدلو، حيث تم نعيه من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدين بأن الشهيد كان من أكثر الأشخاص حرصا على تطوير الأداء والإخلاص في عمله، في جميع المواقع التي عمل بها منها اتحاد الكرة والمجمع الإسلامي، بالإضافة لمجلس الأعلى للشباب والرياضة.وعلى صعيد كرة القدم، فإن دوري قطاع غزة يقام بصورة منفصلة عن دوري الضفة الغربية الذي يحظى بتنظيم من اتحاد الكرة الفلسطيني، حيث أقيمت البطولة 17 مرة منذ بدأ الحصار، ويعد فريق خدمات رفح الأكثر تتويجا باللقب بواقع 7 بطولات، فيما أقيمت 6 جولات من دوري الموسم الحالي 2023-2024، قبل أن يتوقف القطار عند الجولة السابعة، والتي كانت من المقرر أن تقام في اليوم ذاته التي بدأت به الحرب في السابع من الشهر الحالي.وانضم قائد فريق شباب الزوايدة محمد حسونة إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية من قطاع غزة، والذي كان من أبرز اللاعبين في دوري الدرجة الممتازة في القطاع، وقد مثل في مسيرته الكروية أكثر من فريق ومنهم خدمات المغازي، خدمات البريج وخدمات النصيرات.كما استشهد لاعبا خدمات النصيرات الشقيقان طارق ومحمد الهور، ولاعبا خدمات البريج نظير النشناش وباسم النباهين، ولاعبا اتحاد دير البلح محمد الطويل وشادي صباح، وقائد فريق بيت حانون الأهلي رشيد دبور، ولاعب نادي الصداقة محمد الغزالي، ولاعب هلال غزة محمود الريفي، ولاعب نادي اليامون عبد الله أبو الهيجا، وحارس مرمى فريق اتحاد الشجاعية هيثم العرعير.وتسببت الحرب في توقف حلم لاعبين من الفئات العمرية وأصحاب الهمم، فقد فارق الحياة أيضا شهيدا كل من لاعب كرة القدم لقصار القامة أحمد عوض سلمان، ولاعبا أكاديمية نادي هلال غزة الشقيقين محمود ومحمد أبو دان، واللاعب هلال دبور من الفريق ذاته، ولاعب الفئات بأكاديمية خدمات خان يونس محمد قنن، ولاعبا أكاديمية سكور الشقيقين عبد الله ومحمد أبو سنيمة، ولاعب فئات نادي مركز طولكرم أسامة أبو نهار، ولاعب أكاديمية السامبا عبد القادر العطار.واستشهد أيضا كل من المشرف الرياضي لنادي خدمات يونس مدحت الضيف، و المشرف الرياضي في نادي خدمات النصيرات نادر أبو يوسف، وعضو مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات عمر أبو شاويش، والإداري بنادي المجمع الإسلامي باسم السويركي، المعد البدني لفريق خدمات رفح محمود شبانة، والحكم عمر الكيلاني، إلى جانب حكم كرة الطاولة عيسى العروقي، ولاعب منتخب الجودو الفلسطيني عبد الحفيظ المبحوح، ولاعب نادي غزة الرياضي لكرة الطائرة أحمد عبيد.الجدير بالذكر أن الحصيلة الحالية جاءت بعد أن تم الإعلان عن وفاتهم بشكل رسمي، فيما لم يتم تحديد مصير المئات من العالقين تحت الأنقاذ، حيث من المتوقع أن يزداد العدد في الأيام المقبلة.