نداي يضع الحسين على حافة اللقب.. وشباب الأردن يهتدي لطريق الانتصارات

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - وضع المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي فريقه الحسين إربد على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بقيادته للفوز على مغير السرحان بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت أحداثها أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من البطولة.وأصبح الحسين إربد على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري حال تعثر الفيصلي اليوم أمام نظيره سحاب بالخسارة أو التعادل، ليضمن بشكل رسمي الصعود على منصة التتويج، أو تأجيل حسم اللقب للجولة المقبلة التي سيواجه بها الفيصلي على ستاد الحسن في مدينة إربد.وعلى الرغم من البداية القوية لفريق مغير السرحان، وتهديد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة وأبرزها عبر المهاجم السوري عماد خانكان، قبل أن يتسلم الحسين زمام المبادرة والضعط الكبير على منافسه، لينجح بالتقدم بالنتيجة عبر البديل عبد العزيز نداي عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة مثالية من زميله عبد الله العطار.واستمرت الأفضلية للحسين مع بداية الشوط الثاني وسط غياب واضح من لاعبي مغير السرحان، ليمنح مجدي عطار كرة على طبق من ذهب لزميله نداي الذي تسلم الكرة وسددها بشكل سريع في الشباك الهدف الثاني عند الدقيقة 62، ليرفع الحسين رصيده من النقاط إلى 56، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما بقي مغير السرحان برصيد 18 نقطة متراجعا للمركز العاشر.وفي المواجهة الثانية، استطاع شباب الأردن العودة لطريق الانتصارات عبر بوابة الجليل بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، والتي جرت أحداثها على ستاد الحسن، في أول اختبار لمدرب شباب الأردن الجديد رائد عساف.واستطاع البديل دومي بني دومي وضع فريقه الجليل بالمقدمة عند الدقيقة 50 إثر ارتباك داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحتسب حكم اللقاء أدهم مخادمة ركلة جزاء لشباب الأردن عند الدقيقة 69 من زمن المواجهة، انبرى فضل هيكل لتنفيذها بنجاح واضعا إياها على يسار الحارس أسامة الكواملة، قبل أن يسجل زميله محمد أبو غوش هدف التقدم من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية، إثر عمل فردي مميز عند الدقيقة 81، قبل أن يسجل البديل صلاح الدين فراش الهداف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.وتقدم شباب الأردن للمركز التاسع وبرصيد 19 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي للجليل عند 12 نقطة وفي قاع الترتيب، واقترابه من العودة لدوري الدرجة الأولى.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس على ملعب تطوير العقبة، مواجهة شباب العقبة صاحب المركز الخامس وبرصيد 25 نقطة قبل خوض اللقاء، مع الرمثا صاحب المركز 29 نقطة.3 مواجهات اليوميتطلع الفيصلي لمواصلة الحفاظ على أمله في المنافسة على لقب دوري المحترفين، عندما يلتقي سحاب اليوم عند الساعة السادسة مساء على ستاد عمان الدولي.ويعول الفيصلي (48 نقطة) على خبرات لاعبيه في حسم المواجهة، ومحاولة تخطي سحاب الذي أقصى “الأزرق” مؤخرا من بطولة الكأس.ويتطلع سحاب (18 نقطة) إلى مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة الماضية، وتسجيل الفوز الثالث على التوالي ببطولة الدوري.ويواجه الأهلي نظيره السلط في التوقيت نفسه على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن تطلعات أصحاب الضيافة في تسجيل الفوز وقطع خطوة إضافية في البقاء بدوري المحترفين لموسم جديد، علما بأن الأهلي يملك 17 نقطة مقابل 22 نقطة لفريق السلط.وتقام آخر مواجهات الجولة بين معان والوحدات على ستاد الأمير محمد عند الساعة الثامنة و45 دقيقة، إذ يبحث معان عن نتيجة إيجابية تحسم مسألة استمراره بصورة كبيرة بين الكبار، حيث يملك الفريق 20 نقطة، فيما يجد الوحدات اللقاء فرصة لتعزيز جاهزيته لربع نهائي كأس الأردن، علما بأنه يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب وبرصيده 39 نقطة.إيقاف الحوامدة 4 مباريات وتغريمه ألف دينارقررت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، إيقاع عقوبة الإيقاف على رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة لأربع مباريات رسمية، إلى جانب تغريمه مبلغا ماديا يقدر بـ 1000 دينار، عملا بأحكام المادة 84 من اللائحة التأديبية لاتحاد الكرة.وبدوره، تقرر تغريم نادي الوحدات مبلغ ألف دينار عملا بأحكام المادة (48) من اللائحة التأديبية، إضافة إلى مبلغ مادي يقدر بـ 400 دينار عقوبة على جماهير نادي الوحدات، عملا بأحكام المادة (88/1/أ) من اللائحة التأديبية، عطفا على ما بدر من الجماهير خلال مواجهة الحسين إربد بدوري المحترفين.