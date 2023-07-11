الأربعاء 12 تموز 2023
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الأميرة آية تتوج أبطال منتخب الريشة الطائرة

"نصار" أول ملاكمة أردنية تحقق "ذهبية" في دورات الألعاب العربية

الملاكمة حنان نصار لحظة تتويجها بالميدالية الذهبية أمس - (من المصدر)
الملاكمة حنان نصار لحظة تتويجها بالميدالية الذهبية أمس - (من المصدر)


الجزائر- توجت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، حنان نصار، أمس بالميدالية الذهبية، ضمن منافسات وزن تحت 52 كغم، في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والمقامة حاليا في الجزائر.اضافة اعلان
ونجحت “نصار” في تحقيق ثاني انتصاراتها وتمكنت من تجاوز اللاعبة التونسية شذى الجلاصي في النهائي بتفوق واضح وأداء مميز، وأصبحت حنان نصار أول لاعبة في تاريخ الملاكمة الأردنية تحقق ذهبية في دورات الألعاب العربية.
وتوجت سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة اتحاد الكرة الطائرة، أبطال وبطلات المنتخب الوطني للريشة الطائرة بعد تحقيقهم 4 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتين)، حيث جاءت ميداليات منتخب الريشة الطائرة عن طريق اللاعبة مريم أبو عرة التي ظفرت بذهبية فردي السيدات بتغلبها على زميلتها مرح عمر التي اكتفت بالفضية، واللاعب بهاء الشنيك (فضية فردي الرجال) والثنائي بهاء الشنيك وعز الدين أبو عرة (فضية زوجي الرجال). 
وأحرز لاعبو المنتخبات الوطنية 8 ميداليات جديدة للأردن في دورة الألعاب العربية التي تختتم منافساتها السبت المقبل. 
وتوزعت الميداليات الجديدة على ميدالية ذهبية واحدة وفضيتين وخمس ميداليات برونزية. 
وجاءت الذهبية عن طريق لاعب المنتخب الوطني للمبارزة إياد عودة في مسابقة سلاح الإيبيه، وميداليتان فضيتان بواسطة لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة رؤى المجالي في مسابقة سلاح الفلوريه والمنتخب الوطني للسباحة المكون من ليث صباح وعمرو الور وزياد السلعوس وعماد زبن في سباق 4 في 100 متر متنوع، والبرونزيات الخمس عبر لاعبي المنتخب الوطني للملاكمة حذيفة عشيش في وزن تحت 51 كغم ومحمد سليمان في وزن تحت 92 كغم، ولاعبي المنتخب الوطني للمصارعة أورتس شاميل في وزن تحت 74 كغم ويحيى أبو طبيخ في وزن تحت 87 كغم.
غلة وفيرة لمنتخب السباحة 
وأنهى المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في دورة الألعاب العربية بالمركز الثاني في ترتيب ميداليات الدول خلف الجزائر على مستوى منافسات السباحة.
وجاءت غلة السباحة الأردنية في الدورة العربية وفيرة بـ13 ميدالية موزعة على 4 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتين. 
وضمن اليوم الأخير للسباحة حل أيضا السباح عدنان العبداللات خامسا ضمن منافسات سباق 200 ظهر بزمن وقدره (2:12:82) دقيقة. 
وفي منافسات الملاكمة، تأهل لاعبا المنتخب الوطني يوسف عشيش وحسين عشيش إلى نهائي وزني تحت 57 كغم و80 كغم بتغلبهما على الفلسطيني وسيم أبو سل والتونسي يوسف الرفرافي على التوالي.
وتأهل المنتخب الوطني لكرة الطاولة للرجال إلى الدور قبل النهائي، بعد الفوز المثير الذي حققه على المنتخب البحريني بنتيجة 3-2، ليضمن المنتخب الفوز بإحدى الميداليات.
وفي المبارزة، خرج لاعب المنتخب الوطني عبدالله الطلحة من الدور ربع النهائي لمسابقة سلاح السابر بخسارته أمام الجزائري زكريا بونشادة بنتيجة 12-15، فيما لم تتمكن لاعبة المنتخب الوطني زين بسيسة من تجاوز دور المجموعات لسلاح الفلوريه. 
وفي المصارعة، ودع لاعب المنتخب الوطني عمرو سعادة منافسات وزن تحت 77 كغم بعد خسارته لنزالاته في الدورة. 
وفي كرة الطاولة، خسر المنتخب الوطني للرجال أمام الجزائر بنتيجة 2-3، وتعرض منتخب السيدات لخسارتين جديدتين أمام سورية بنتيجة 0-3 وأمام تونس 1-3. 
وفي كرة اليد، ودع المنتخب الوطني منافسات الدورة من الدور التمهيدي بخسارته أمام العراق بنتيجة (21-32). 
 منافسات اليوم
يخوض لاعبو المنتخب الوطني للملاكمة النزالات النهائية اليوم في صالة المركز العسكري بن عكنون بالجزائر العاصمة. 
وسيواجه الملاكم يوسف عشيش في وزن تحت 57 كغم المغربي سليمان السمغولي، ومحمد أبو جاجة في وزن تحت 60 كغم التونسي سيف الدين العياري، وزياد عشيش في وزن تحت 71 كغم المغربي زين العابدين امروك، وحسين عشيش في وزن تحت 80 كغم الليبي محمد فريضة، وعدي الهنداوي في وزن تحت 86 كغم العراقي أمير غانم.
ويلعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة الدور نصف النهائي اليوم أمام ليبيا والتي ستقام عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الأردن في قاعة حرشة حسان في الجزائر العاصمة، ويلتقي المنتخب الوطني للكرة الطائرة مع تونس عند الساعة الثالثة عصرا في نفس القاعة.
ويبدأ المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 للرجال مشواره في الدورة اليوم، حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وتونس وفلسطين، فيما يخوص منتخب السيدات المنافسات أمام منتخبات الجزائر والسعودية وتونس. 
وتواصل منتخبات كرة الطاولة وكرة الهدف ورفع الأثقال والمبارزة منافساتها اليوم أيضا.
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