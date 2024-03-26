نصار : تكريم الملك للمنتخب الوطني يجسد أهمية الرياضة

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أكدت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، أن تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لنشامى المنتخب الوطني ومنحهم ميدالية اليوبيل الفضي، جسّد أهمية الرياضة والرياضيين كلبنة أساسية في المجتمع الأردني.وبينت نصار أن تكريم جلالة الملك للاعبي ومدربي المنتخب الوطني، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية يشكل حافزا ودافعا للبقاء في القمة، وحصد المزيد من الإنجازات.أضافت: نقف اليوم بعز وشموخ ونحن نشاهد سيد البلاد يقدم أغلى الميداليات على قلوبنا جميعا، لثلة من اللاعبين الذين خلدوا أفضل إنجاز للكرة الأردنية، تقديرا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023.شكلت كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني المعبرة والصادقة، خارطة الطريق لنا جميعا في المرحلة المقبلة، التي تتطلب منا جميعا المزيد من العمل للبناء على المكتسبات والإنجازات التي تحققت.الإنعام على للاعبي المنتخب الوطني بهذا التكريم الملكي، كان له الأثر الكبير في نفوسهم ومنحهم أعظم تقدير ممكن أن يحصل عليه أي رياضي أو لاعب كرة قدم، ويدفعهم لمواصلة تحقيق أحلام وتطلعات الجماهير الأردنية.ما حظي به المنتخب الوطني من تكريم ملكي ودعم استثنائي، بعد بطولة كأس آسيا، يبعث برسالة إلى كافة القطاعات بضرورة مواصلة الالتفاف، وتكاتف الجميع حول المنتخب الوطني، وتقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة كرة القدم.