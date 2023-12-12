الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نظام "دوري الطاولة" الجديد يرفع وتيرة المنافسة

اللاعبان حسن الحوراني وزيد أبو يمن يتنافسان في بطولة النخبة الماضية - (الغد)
اللاعبان حسن الحوراني وزيد أبو يمن يتنافسان في بطولة النخبة الماضية - (الغد)
 تنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، والتي يقيمها الاتحاد وفق نظام جديد يرفع من نسبة المنافسة بين الفرق، وخصوصا تلك التي تسعى للتتويج باللقب، حيث يقام الدور الأول من مرحلة واحدة يتم من خلال نتائجها تحديد الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، والتي ستنتقل مع كامل النقاط التي حصلت عليها، إلى منافسات المربع الذهبي، والذي يقام وفق من مرحلة واحدة لتحديد هوية الفريق البطل، والفرق الحاصلة على بقية المراكز.اضافة اعلان
ويهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية الفريقان الحاصلان على المركزين التاسع والأخير مع ختام منافسات المرحلة الأولى، في الوقت الذي استكمل فيه الاتحاد ترتيباته الإدارية والفنية كافة، لإقامة هذا النشاط الذي يعتبر من المسابقات المهمة التي يعتمد عليها الاتحاد برفع المستوى الفني للاعبين المشاركين، وخصوصا اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.
وحدد اتحاد اللعبة الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل، موعدا للاجتماع الفني والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة، مثلما حدد  الاتحاد اليوم ذاته، موعدا أخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.
واختار الاتحاد موعد إقامة البطولة، والتي تستمر حتى يوم 24 من الشهر ذاته، ليتناسب مع الأجندة الخاصة للمنتخب الوطني في تحضيراته ومشاركاته المقبلة، والتي ستكون بشكل مكثف نظرا لأهميتها، وخصوصا التي تتعلق بالتصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا، التي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يسعى الاتحاد في الفترة المقبلة إلى تأمين المتطلبات الفنية للاعبي المنتخبات الوطنية لضمان تواجدهم في التصفيات بالصورة الطيبة والإيجابية، التي تعزز من فرصهم بتحصيل بطاقتي التأهل المخصصتين لمنطقة غرب آسيا لرجال والسيدات.
وينتظر أن تحفل لقاءات دوري الدرجة الأولى بالندية والإثارة نظرا لقوة الفرق المشاركة، وتطلعاتها لتحصيل المراكز الأربعة الأولى، التي تمنحها فرصة التواجد في المربع الذهبي، إضافة إلى الفرق الساعية إلى الابتعاد عن دائرة الخطر والبقاء بين فرق الكبار لموسم جديد.
وتشهد لقاءات الدوري مشاركة فرق، مدينة الحسين للشباب والأرثوذكسي والوحدات وحمادة ومؤتة ومعدي ومعان والطالبية والقلعة وجرش.
ويذكر أن فريق مدينة الحسين للشباب، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري، فيما حل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني، وجاء فريق الوحدات بالمركز الثالث، ثم جاء فريق مؤتة بالمركز الرابع، وهذه الفرق الأربعة خاضت لقاءات بطولة النخبة التي توج فيها الأرثوذكسي بطلا وجاء مدينة الحسين بالمركز الثاني.
أما بطولة أندية السيدات، فهي فرصة كبيرة جدا لفريق الأرثوذكسي،  لتحصيل المركز الأول، نظرا لما يضم من لاعبات يعتبرن الأفضل على الساحة المحلية في الوقت الحالي، وينتظر أن تشهد البطولة مشاركة فرق، أبو نصير وحمادة ومدينة الحسين للشباب إلى جانب الأرثوذكسي، وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الذي سينال اللقب.
وتحظى البطولتان بمتابعة حثيثة من الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية الذي يقوده المصري عمرو رضا، وذلك للوقوف على الحالة الفنية للاعبين واللاعبات، وخصوصا الذين سيمثلون المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.
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