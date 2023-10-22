الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نقل مباريات ملعب البترا بدوري المحترفين والدرجة الأولى

مبنى اتحاد كرة القدم
اتحاد كرة القدم
قرر اتحاد كرة القدم، نقل المباريات المقررة على ملعب البترا، خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى، للموسم 2023-2024، بسبب أعمال الصيانة الطارئة.اضافة اعلان
وحسب التعديل، يلتقي سحاب مع الرمثا ضمن الأسبوع السادس من دوري المحترفين عند الخامسة مساء الخميس المقبل، على ملعب السلط.
ويواجه شباب الأردن نظيره شباب العقبة، عند الخامسة مساء الخميس الموافق 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على ملعب السلط، على أن يقام لقاء سحاب ومغير السرحان بالتوقيت ذاته مساء الجمعة على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الأردني للمحترفين.
في المقابل، يقام لقاء عمان FC مع البقعة عند الخامسة مساء الأحد المقبل، على ستاد الأمير محمد، فيما يلتقي الجزيرة مع الهاشمية بالتوقيت ذاته مساء الاثنين على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.
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