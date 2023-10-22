نقل مباريات ملعب البترا بدوري المحترفين والدرجة الأولى

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قرر اتحاد كرة القدم، نقل المباريات المقررة على ملعب البترا، خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى، للموسم 2023-2024، بسبب أعمال الصيانة الطارئة.وحسب التعديل، يلتقي سحاب مع الرمثا ضمن الأسبوع السادس من دوري المحترفين عند الخامسة مساء الخميس المقبل، على ملعب السلط.ويواجه شباب الأردن نظيره شباب العقبة، عند الخامسة مساء الخميس الموافق 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على ملعب السلط، على أن يقام لقاء سحاب ومغير السرحان بالتوقيت ذاته مساء الجمعة على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الأردني للمحترفين.في المقابل، يقام لقاء عمان FC مع البقعة عند الخامسة مساء الأحد المقبل، على ستاد الأمير محمد، فيما يلتقي الجزيرة مع الهاشمية بالتوقيت ذاته مساء الاثنين على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.