نقل نجم الأرجنتين إلى مستشفى الأمراض النفسية

نقل إيزيكيل لافيتزي "بوتشو"، اللاعب الدولي السابق لمنتخب الأرجنتين، إلى مركز للأمراض النفسية بعد تعرضه لأزمة هوس. اضافة اعلان



وقالت صحيفة "ماركا": اللاعب السابق لنابولي وباريس سان جيرمان نقل إلى مؤسسة للصحة العقلية في 7 يناير الجاري، ولا يوجد موعد محدد لخروج البالغ من العمر "38

عاما" من المستشفى.

وأوضحت الصحافة الأرجنتينية أن المشاكل الصحية التي يعاني منها لافيتزي، والتي اضطر بسببها إلى دخول مركز للأمراض النفسية في العاصمة بوينس آيرس، ناجمة عن إدمان الكحول.

وذكر ماوريسيو داليساندرو ، محامي لافيتزي: لقد عانى من هوس خفيف، وهو اضطراب مزاجي مزمن، وقد عانى بالفعل من عواقب هذا المرض في الماضي.

وبحسب المحامي، فإن الهوس الخفيف الذي يعاني منه لافيتزي هو اضطراب نفسي مزمن يؤثر على الحالة المزاجية ويمكن أن يؤدي بالشخص الذي يعاني منه إلى إيذاء نفسه.

واضطر لافيتزي، الذي اعتزل كرة القدم في 2020 بعد اللعب لفريق هيبي إف سي الصيني، إلى دخول إحدى المستشفيات، في ديسمبر الماضي، حيث ادعى أن هناك أشخاصا يريدون إيذاءه، وتبين لاحقا أن الجروح السطحية في بطنه كانت بسبب مقص في يده.

