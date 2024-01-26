الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقل نجم الأرجنتين إلى مستشفى الأمراض النفسية

GOAL_-_Blank_WEB_-_Facebook_(3)
لافيتزي في مباراة سابقة للأرجنتين
نقل إيزيكيل لافيتزي "بوتشو"، اللاعب الدولي السابق لمنتخب الأرجنتين، إلى مركز للأمراض النفسية بعد تعرضه لأزمة هوس.اضافة اعلان

وقالت صحيفة "ماركا": اللاعب السابق لنابولي وباريس سان جيرمان نقل إلى مؤسسة للصحة العقلية في 7 يناير الجاري، ولا يوجد موعد محدد لخروج البالغ من العمر "38
عاما" من المستشفى.
وأوضحت الصحافة الأرجنتينية أن المشاكل الصحية التي يعاني منها لافيتزي، والتي اضطر بسببها إلى دخول مركز للأمراض النفسية في العاصمة بوينس آيرس، ناجمة عن إدمان الكحول.
وذكر ماوريسيو داليساندرو ، محامي لافيتزي: لقد عانى من هوس خفيف، وهو اضطراب مزاجي مزمن، وقد عانى بالفعل من عواقب هذا المرض في الماضي.
وبحسب المحامي، فإن الهوس الخفيف الذي يعاني منه لافيتزي هو اضطراب نفسي مزمن يؤثر على الحالة المزاجية ويمكن أن يؤدي بالشخص الذي يعاني منه إلى إيذاء نفسه.
واضطر لافيتزي، الذي اعتزل كرة القدم في 2020 بعد اللعب لفريق هيبي إف سي الصيني، إلى دخول إحدى المستشفيات، في ديسمبر الماضي، حيث ادعى أن هناك أشخاصا يريدون إيذاءه، وتبين لاحقا أن الجروح السطحية في بطنه كانت بسبب مقص في يده.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات يحاول المرور من لاعب المنتخب العراقي علي عدنان في آخر مواجهة بين الفريقين - (الغد)

"النشامى" أمام العراق.. 10 انتصارات فقط والشقران يتزعم الهدافين

منذ14 ساعة
لاعب المنتخب الوطني عبدالله نصيب "ديارا" خلال المباراة الأخيرة أمام البحرين -(من المصدر)

تدريبات متواصلة للمنتخب الوطني تحضيرا للعراق.. و"ديارا" جاهز للموقعة

منذ14 ساعة
جانب من تتويج الفائزين بالميداليات الملونة - (من المصدر)

ختام مثير للجولة الأولى من دوري المصارعة

منذ14 ساعة
المتسابق عيسى ابو جاموس على متن ايفو خلال رالي سابق للشرق الاوسط- (من المصدر)

السائقون الأردنيون يواجهون منافسة قوية في رالي قطر

منذ14 ساعة
من مواجهة سابقة جمعت السلط مع الرمثا بدوري المحترفين - ( من المصدر)

أزمة "المحترفين" تتفاقم واللاعبون يطالبون بمستحقاتهم

منذ14 ساعة
emilio-nsue-lopez-of-equatorial-guinea-celebrates-goal-during-the-2023-africa-cup-of-nations-final-match-between-equatorial-guinea-and-guinea-bissau

«إيميليو نسوي» يكتب التاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 