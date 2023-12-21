نهائي تاريخي بين السيتي وفلومينينسي.. و"شبح" أوراوا يحاصر الأهلي

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جدة- يستعد الأهلي المصري لخوض مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023، عندما يلاقي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني عند تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فيما يتنافس مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي على اللقب وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 9 مساء في ستاد "الجوهرة المشعة".ويلتقي مانشستر سيتي -الفريق المملوك إماراتيا والذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ومن بعده كأس السوبر الأوروبية عندما أضافهما إلى لقبي الدوري الممتاز والكأس الإنجليزية- في المباراة النهائية مع بطل ليبرتادوريس، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها الفريقان بمونديال الأندية.ويقول الإسباني بيب غوارديولا -الذي يطمح بأن يصبح أول مدرب يحرز لقب المسابقة أربع مرات، بعد أن قاد مواطنه برشلونة إلى لقبي 2009 و2011 وبايرن ميونخ الألماني إلى لقب 2013: "الآن سنحاول الفوز لكي نختم الموسم بطريقة مثالية"، حيث يرغب غوارديولا بفض شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب بالمسابقة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني.واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الحكم البولندي سزيمون مارسينياك لإدارة نهائي مونديال الأندية، حيث ضرب مانشستر سيتي الإنجليزي موعدا مع نظيره فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني 3-0، فيما تأهل فلومينينسي إلى النهائي، بعدما فاز على الأهلي المصري 2-0.يذكر أن الحكم البولندي، هو من أدار مواجهة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، كما سبق له أن أدار نهائي كأس العالم (قطر 2022) بين فرنسا والأرجنتين، كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.ومن جانبه، يواجه فريق الأهلي نظيره أوراوا ريدز الياباني على المركز الثالث والميداليات البرونزية في كأس العالم للأندية، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في مدينة جدة، ويسعى الطرفان لصعود منصة التتويج وتحقيق المركز الثالث في آخر نسخة من مونديال الأندية بالنظام الحالي، بعد قرار رفع عدد الفرق المشاركة فيها إلى 32 فريقا في النسخة المقبلة للعام 2025.ولم ينجح الأهلي في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، حيث يعد الأهلي من أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وظفر بالميدالية البرونزية 3 مرات من قبل، أعوام 2006 و2020 و2021، ويطمح في تحقيق المركز الثالث للمرة الرابعة من أجل تعويض جماهيره، التي كانت تأمل برؤيته في المباراة النهائية.ويقود المدير الفني السويسري مارسيل كولر كتيبة الأهلي، الذي يعول على مجموعة من النجوم؛ أبرزهم الحارس محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود كهربا وحسين الشحات وإمام عاشور والجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي المخضرم علي معلول.أما أوراوا الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة بعد العامين 2007 و2017، فقد سبق له تحقيق المركز الثالث مرة واحدة في نسخة العام 2007 عندما تغلب على النجم الساحلي 4-2 بركلات الترجيح.ويدرب الفريق الياباني المدرب البولندي سكورزا، ويبرز في صفوفه كل من الحارس الخبير نيشيكاوا والمدافعين النرويجي هويبراتن والدنماركي شولز، بالإضافة إلى أوكوبو وسيكيني وناكاجيما والغيني جوزيه كانتي.والتقى الفريق الياباني مع ممثلي قارة أفريقيا على مستوى كأس العالم للأندية خلال مناسبتين سابقتين، في العامين 2007 و2017، وكانت أفضل إنجازات الميدالية البرونزية، ففي المرة الأولى حقق أوراوا فوزا على فريق النجم الساحلي التونسي بطل أفريقيا آنذاك بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.وفي المباراة الثانية بالإمارات العام 2017، حسم أوراوا مباراته أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-2، ليضمن الحصول على المركز الخامس، بينما جاء بطل أفريقيا الأسبق سادسا في الترتيب النهائي للبطولة.ومن باب المفارقة، فإن فريقي النجم والوداد تأهلا إلى مونديال الأندية في المرتين على حساب الأهلي المصري، وبات الأخير يمتلك فرصة ذهبية لرد اعتبار أفريقيا أمام أوراوا، الذي لا يعرف التعثر أمام فرق القارة السمراء.وأسند "الفيفا" مهمة إدارة مباراة الأهلي وأوراوا إلى الحكمة الأميركية توري بينسو، حيث سبق لها إدارة مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في انطلاق مونديال الأندية، ويعاونها بروك مايو وكاثرين نيسبيت، والحكم الرابع الكونغولي جان جاك ندالا.-(وكالات)