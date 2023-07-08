نهائي مرتقب بين المغرب ومصر في أمم أفريقيا تحت 23

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ستكون جماهير الكرة العربية والأفريقية على موعد مع صدام مثير بين المغرب ومصر اليوم السبت في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.ويتصارع أسود الأطلس مع الفراعنة على اللقب القاري، بعدما ضمن المنتخبان التأهل لأولمبياد باريس 2024.تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما نهائي عربي للمرة الأولى في النسخة الرابعة لهذه البطولة.وانطلقت هذه البطولة عام 2011 والتي أقيمت في المغرب وشهدت تأهل أسود الأطلس للنهائي ولكن خسر المغاربة ضد الجابون، بقيادة أوباميانج وقتها بنتيجة (2-1).واستضافت السنغال النسخة الثانية عام 2015، وجمع النهائي بين نيجيريا والجزائر وفاز المنتخب النيجيري، بنتيجة (2-1).وأقيمت النسخة الثالثة في القاهرة عام 2019 وحسم اللقب الفراعنة، بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة (2-1).ويحلم المنتخب المصري بالحفاظ على اللقب، ليصبح الأكثر تتويجا، بينما يتطلع المنتخب المغربي لعدم تكرار سيناريو 2011 وتحقيق البطولة القارية لأول مرة.واللافت أن النهائيات الثلاث السابقة خرجت بنفس النتيجة (2-1)، قبل مواجهة المغرب ومصر على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.وتقابل المنتخبان مرة وحيدة في هذه البطولة، خلال نصف نهائي نسخة 2011 وفاز المنتخب المغربي، بنتيجة (3-2) وسجل وقتها للأسود عبد العزيز برادة "هدفين" ويونس مختار وأحرز للفراعنة محمد صلاح وأحمد شرويدة.