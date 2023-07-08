السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نهائي مرتقب بين المغرب ومصر في أمم أفريقيا تحت 23

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كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً
ستكون جماهير الكرة العربية والأفريقية على موعد مع صدام مثير بين المغرب ومصر اليوم السبت في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ويتصارع أسود الأطلس مع الفراعنة على اللقب القاري، بعدما ضمن المنتخبان التأهل لأولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان

نهائي عربي
تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما نهائي عربي للمرة الأولى في النسخة الرابعة لهذه البطولة.

وانطلقت هذه البطولة عام 2011 والتي أقيمت في المغرب وشهدت تأهل أسود الأطلس للنهائي ولكن خسر المغاربة ضد الجابون، بقيادة أوباميانج وقتها بنتيجة (2-1).

واستضافت السنغال النسخة الثانية عام 2015، وجمع النهائي بين نيجيريا والجزائر وفاز المنتخب النيجيري، بنتيجة (2-1).

وأقيمت النسخة الثالثة في القاهرة عام 2019 وحسم اللقب الفراعنة، بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة (2-1).

ويحلم المنتخب المصري بالحفاظ على اللقب، ليصبح الأكثر تتويجا، بينما يتطلع المنتخب المغربي لعدم تكرار سيناريو 2011 وتحقيق البطولة القارية لأول مرة.

واللافت أن النهائيات الثلاث السابقة خرجت بنفس النتيجة (2-1)، قبل مواجهة المغرب ومصر على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

وتقابل المنتخبان مرة وحيدة في هذه البطولة، خلال نصف نهائي نسخة 2011 وفاز المنتخب المغربي، بنتيجة (3-2) وسجل وقتها للأسود عبد العزيز برادة "هدفين" ويونس مختار وأحرز للفراعنة محمد صلاح وأحمد شرويدة.
مشوار المنتخبين
صعد المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة عن المجموعة الأولى، بعد الفوز على غينيا بنتيجة (2-1) ثم اكتساح غانا بنتيجة (5-1) والفوز على الكونغو بنتيجة (1-0).

وفي نصف النهائي، تعادل منتخب المغرب مع مالي بنتيجة (2-2) قبل فوز أسود الأطلس بضربات الترجيح بنتيجة (4-3).

وفي المقابل، تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع النيجر بدون أهداف ثم الفوز على مالي، بنتيجة (1-0) والتغلب على الجابون بنتيجة (2-0).

وتخطى الفراعنة في دور الأربعة عقبة غينيا بنتيجة (1-0)، ليصعد المنتخب المصري للنهائي.
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