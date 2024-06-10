 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نوريس يندب حظه على ضياع الفوز في كندا

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سائق ماكلارين لاندو نوريس بعد إحرازه المركز الثاني في سباق كندا -(من المصدر)
مدن- أكد البريطاني لاندو نوريس أنه كان يجب أن يفوز بسباق الجائزة الكبرى الكندي لسباقات السيارات فورمولا-1، نافيا التكهنات بأن الخسارة سببها سوء الحظ في توقيت اختيار سيارة الأمان.اضافة اعلان
وقال نوريس سائق ماكلارين "كان ينبغي أن نفوز بهذا السباق وللأسف لم يحدث ذلك، إنه أمر محبط، لأنه كانت لدينا السرعة الكافية".
وأضاف في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية: "كان يجب أن نفوز بكل بساطة، ولكن لم نقم بعمل جيد بما فيه الكفاية عندما كان ينبغي علينا ذلك، فالأمر لا يتعلق بسيارة الأمان".
وتابع "لم يكن سوء حظ مثلما حدث مع ماكس في ميامي، إنه مجرد قرار خاطئ، أتحمله أنا والفريق، وهو أمر سنناقشه لاحقا".
وأضاف السائق البريطاني "كان ينبغي أن نفوز بهذا السباق، ولست راضيا عن المركز الثاني بل نريد الفوز".
وختم نوريس تصريحاته: "الأمر لا يتعلق بتوقيت سيارة الأمان، بل كان لدي من الوقت للمنافسة ولم أفعل، الأمر يتعلق بخطوة لم ننفذها بشكل جيد".
من ناحيته، أعرب جورج راسل عن أسفه لمستواه "السيئ" في سباق الجائزة الكبرى بكندا، بينما قال زميله في فريق مرسيدس لويس هاميلتون إن أداءه كان "صادما"، لتضيع على الفريق الألماني فرصة ثمينة.
وصعد البريطاني راسل لمنصة التتويج للمرة الأولى لفريق مرسيدس هذا العام، بعدما حل ثالثا خلف ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، ليتفوق على هاميلتون في المراحل الأخيرة من السباق.
وقال البريطاني هاميلتون بطل العالم سبع مرات: "لقد كان أدائي في اليوم الأول كارثيا بينما كان صادما في اليوم الثاني، لذا أنا لست سعيدا بأدائي لكنني سعيد بأداء الفريق وهذا شيء إيجابي يجب أن نستفيد منه".
وأضاف: "استخدم راسل إطارات أسرع بكثير في نهاية السباق، وكان يستخدم الإطارات المتوسطة بينما كنت أستخدم الإطارات الصلبة، لم أكن أعرف أنه سيفعل ذلك، وإلا كنت سأبقى خارج السباق".
أما راسل قال: "كان يجب أن أقود بشكل أفضل وارتكب أخطاء أقل، لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء ولكن هناك نقاط إيجابية يجب وضعها في الاعتبار".
وأشار السائق البريطاني: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في لحظات حاسمة مما كلفنا المنافسة مع فيرستابن ونوريس في نهاية السباق".
وتابع "لقد ركزت للغاية في العودة لمنصات التتويج في اللفات الثلاثة الأخيرة لأنني شعرت أنني خذلت فريقي وأغفلت ماكس".
وواصل راسل: "أعتقد أن إيقاعنا كان رائعا، ولاحظت أن ريد بول عانى قليلا مع سيارته في السباقين الأخيرين، لذا نترقب ما سيفعلوه في سباق برشلونة".
وأتم تصريحاته: "لكن زيادة إيقاعنا هذه المرة لم يكن مفاجأة، لقد وصلتنا أرقام من المصنع تؤكد أننا نتقدم خطوة للأمام".
وأحرز فيرستابن سائق ريد بول، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، المركز الاول في سباق جائزة كندا أول من أمس، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، وذلك للعام الثالث تواليا.
وقطع فيرستابن الذي انطلق من المركز الثاني واستعاد نغمة الانتصارات بعد حلوله سادسا في جائزة موناكو الكبرى في المرحلة الثامنة، مسافة السباق بزمن 1.45:47.927 ساعة متقدما على نوريس (ماكلارين) بفارق 3.879 ثانية وراسل بفارق 4.317 ثانية وهاميلتون (مرسيدس) بفارق 4.915 ثانية.
وخاض فيرستابن الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم والستين في مسيرته الاحترافية، السباق بذكاء كبير ونجح في خطته عندما دخل الى المرآب في اللفة 26 قبل نوريس بلفة واحدة وخرج في الصدارة التي حافظ عليها حتى اللفة 46 عندما دخل المرآب للمرة الثانية.
لكن السائق الهولندي استعاد الصدارة مباشرة في اللفة التالية مفسدا خطة نوريس الذي وسع الفارق الى 21 ثانية في اللفة 47 قبل ان يدخل المرآب في محاولة منه الى الخروج أول في سعيه الى الفوز الثاني في مسيرته الاحترافية، لكن فيرستابن استفاد من الارضية المبللة عند خروج البريطاني فحافظ على المركز الأول حتى النهاية.
وقال فيرستابن: "لقد كان سباقًا مجنونًا إلى حد ما، حدثت أشياء كثيرة. لقد خضنا سباقًا رائعًا، وعمل الفريق بشكل جيد جدا".
وأضاف: "دخلنا إلى المرآب في الوقت المناسب وسيارة الأمان خرجت في اللحظة المناسبة بالنسبة لنا".
وتابع: "لقد استمتعت كثيرًا. لا يزال لدينا مجال كبير للتحسن، لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز". -(وكالات)
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