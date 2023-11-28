الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نوير يجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025

1701185102417_6c2df9df-09cb-4b8a-a415-a095f7454ace.1920
مانويل نوير
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء تمديد عقد قائده مانويل نوير حتّى عام 2025.
كما مدّد النادي البافاري عقد حارس مرماه الثاني سفين أولريش إلى 30 يونيو 2025.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-28 at 20.51.38

مصدر يكشف لـ "الغد" سر تواجد "شرارة" بتدريبات الحسين

منذ 7 دقيقة
404303749_841358157989985_3805034263657758522_n

فريقا الجزيرة والصريح يصعدان رسميا لمصاف أندية المحترفين

منذ2 ساعة
kjh7-1701024794

بسبب إعجابه برونالدو.. ميسي يقاطع غارناتشو

منذ3 ساعة
51e57f37-3861-440a-b35a-b2e043ae6eb4

رونالدو حديث العالم بعد رفضه احتساب ضربة جزاء لصالحه

منذ22 ساعة
لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب (يسار) يحاول قطع الكرة من لاعب ناساف أكمل مازجوفوي - (من المصدر)

أخطاء دفاعية تبدد آمال الفيصلي في "أبطال آسيا"

منذ23 ساعة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري والكأس.. متى تتضح الصورة؟

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

غزة والعودة إلى الشمال

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 