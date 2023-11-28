الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الرياضة
الرياضة
الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
8:16 م
نوير يجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025
مانويل نوير
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء تمديد عقد قائده مانويل نوير حتّى عام 2025.
كما مدّد النادي البافاري عقد حارس مرماه الثاني سفين أولريش إلى 30 يونيو 2025.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
مصدر يكشف لـ "الغد" سر تواجد "شرارة" بتدريبات الحسين
منذ 7 دقيقة
فريقا الجزيرة والصريح يصعدان رسميا لمصاف أندية المحترفين
منذ2 ساعة
بسبب إعجابه برونالدو.. ميسي يقاطع غارناتشو
منذ3 ساعة
رونالدو حديث العالم بعد رفضه احتساب ضربة جزاء لصالحه
منذ22 ساعة
أخطاء دفاعية تبدد آمال الفيصلي في "أبطال آسيا"
منذ23 ساعة
مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري والكأس.. متى تتضح الصورة؟
منذ23 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
مصدر يكشف لـ "الغد" سر تواجد "شرارة" بتدريبات الحسين
الرياضة
|
منذ 7 دقيقة
ماذا وراء عودة ديفيد كاميرون؟
ترجمات
|
منذ 13 دقيقة
مع حرب غزة.. أميركا تخسر قلوب وعقول العرب لصالح منافسيها
ترجمات
|
منذ 16 دقيقة
جنوب أفريقيا جديدة أو الاستعداد لاتفاق
صحافة عبرية
|
منذ 18 دقيقة
لن ننتصر ولن ندمر حماس
العرب والعالم
|
منذ 20 دقيقة
كفى للتصريحات الحربية
صحافة عبرية
|
منذ 21 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟
محمود الخطاطبة
|
اليوم
صندوق لإدارة الأزمات
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الحسين إربد.. هل من خلوة؟
خالد خطاطبة
|
اليوم
الهدنة في القانون الدولي
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية
سميح المعايطة
|
اليوم
غزة والعودة إلى الشمال
د.منذر الحوارات
|
اليوم
ترجمات
القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)
ترجمات
|
21 تشرين الثاني 2023
عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟
ترجمات
|
20 تشرين الثاني 2023
الهولُ.. الهول!
ترجمات
|
19 تشرين الثاني 2023
مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة
ترجمات
|
17 تشرين الثاني 2023
معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة
ترجمات
|
19 تشرين الثاني 2023
يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل
ترجمات
|
18 تشرين الثاني 2023