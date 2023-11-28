نوير يجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025

اضافة اعلان

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء تمديد عقد قائده مانويل نوير حتّى عام 2025.كما مدّد النادي البافاري عقد حارس مرماه الثاني سفين أولريش إلى 30 يونيو 2025.