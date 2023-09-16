نويصر: التايكواندو الأردنية ستحقق الميداليات في باريس

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يشارك لاعب المنتخب الوطني البحريني للباراولمبيك للتايكواندو علي قرينيس، في تدريبات مع المنتخب الوطني الأول بصالة مركز جبل عمان التابعة لاتحاد التايكواندو، استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب الأسيوية.ويرافق اللاعب قرينيس المدربة وعضو اللجنة الباراولمبية البحرينية فجر البنعلي والمدير الفني للمنتخبات البحرينية للتايكواندو، لاعب المنتخب الوطني السابق توفيق نويصر.وقال نويصر الحاصل على 9 دان للحزام الأسود لفي تصريحات خاصة "الغد": "يشارك لاعب واحد من البحرين في الدورة الآسيوية، وهو يتدرب حاليا مع المنتخب الوطني للتايكواندو، للاستفادة من مدرسة التدريب الأردنية للتايكواندو، لما تحظى به من سمعة طيبة في العالم، حيث تعد التايكواندو الأردنية من بين أفضل 3 دول على المستوى الآسيوي ومن بين أفضل 6 دول عالميا".وأضاف: "يعد الاتحاد الأردني للتايكواندو من أفضل الاتحادات الرياضية على الإطلاق، كما أن لمتابعة سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو وسمو الأمير زينة راشد الدور الكبير في تطور اللعبة، إداريا وفنيا ومنذ 4 سنوات يسير الاتحاد بخطى ثابتة نحو القمة، ومؤخرا حقق المنتخب الوطني 4 ميداليات ذهبية في بطولة بيروت الدولية (عيار النجمة) في حين عجزت دول عربية وآسيوية عن تحقيق أي إنجازات في البطولة، ما يؤكد قوة التايكواندو الأردنية على كافة المستويات". وأشار: "لأول مرة في تاريخ التايكواندو الأردنية يحتل 7 لاعبين أردنيين مراكز ضمن الستة الأوائل في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وبرأي المتواضع ستحقق التايكواندو الأردنية في أولمبياد باريس 2024 ميداليات ملونة، من خلال معرفتي وخبرتي فقد كنت لاعبا في أولمبياد برشلونة وحققت المركز الرابع، كما كنت مدربا للمنتخب الأردني في أولمبياد أثينا 2004 وحقق حينها لاعب المنتخب الوطني إبراهيم عقيل المركز الرابع، ومدربا للمنتخب الوطني البحريني منذ العام 2006 وحاليا أعمل كمدير فني للمنتخبات الوطنية البحرينية ومشرفا في الاتحاد الآسيوي على البطولات الآسيوية والدولية".وأكد نويصر: "العقلية التي يتعامل بها المدير الفني للمنتخب الوطني للمنتخبات الوطنية الأردنية فارس العساف مختلفة تماما عن باقي عقليات المدربين، ومن خلال معرفتي فيه عندما كنت مدربا له ، يتميز بمستوى عال من الخبرة، وعلى دراية تامة بمستويات وقدرات اللاعبين الفنية ويتعامل مع نقاط ضعفهم وقواهم بالشكل المناسب، وهو ما يضعه في مقدمة الأحداث على كافة المستويات، ومؤخرا حصل على جائزة أفضل مدرب في بطولة بيروت الدولية، كما يلعب المستشار الفني في اتحاد التايكواندو علي الأسمر دورا مهما في عملية التطوير إلى جانب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد التايكواندو تيسير أبو لبدة، كما أن لجهود الناطق الإعلامي في اتحاد اللعبة فيصل العبداللات دور كبير في إيصال المعلومات لكافة الجهات".