نيمار يأمل بالبقاء مع سان جيرمان.. محرز يقترب من أهلي جدة.. والإنتر يضم كوادرادو

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مدن - كشف نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، عن رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي وفي صفوف منتخب بلاده، وذلك بعد الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن فريقه والشك الذي أثاره عقب خروج البرازيل من ربع نهائي مونديال قطر على يد كرواتيا حول مصيره مع السيليساو.وقال نيمار في مقابلة مع الصحفي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة (يوتيوب): "آمل بالبقاء في باريس سان جيرمان هذا الموسم، لدي عقد معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر".وأضاف: "أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي، سأكون متواجدا هنا مع حب أو من دونه".وشهد سوق الانتقالات الشتوية شائعات تناولت إمكانية رحيل نيمار (31 عاما) عن باريس سان جيرمان بسبب إصاباته المتكررة، إلى جانب إعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية بإشراف المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي.وغاب نيمار عن الملاعب منذ شباط (فبراير) الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله، حيث يقوم بالتدريبات الفردية في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.وتحدث نيمار عن إصابته، بقوله: "لقد كانت إصابة مزعجة، لم يكن الأمر مريحا على الإطلاق، كانت مراحل التعافي موجعة وصعبة جدا، لكنني أسعى إلى العودة بطريقة جيدة، وبطبيعة الحال، فإن تحقيق الانتصارات تبقى ضمن الأهداف لكنني أريد اللعب بطريقة جيدة، لأن ذلك أولوية بالنسبة إلي".وأكد نيمار، أنه سيواصل الدفاع عن ألوان منتخب البرازيل بعد أن ألمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا، وذلك بعد فشل فريقه في إحراز مونديال قطر 2022، والخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.وقال نيمار في هذا الصدد: "بعد كأس العالم، لم أكن أريد مواصلة المشوار ليس فقط بسبب ألم الخسارة، ولكن من أجل تفادي معاناة عائلتي التي تحملت الكثير، الآن يتعين عليهم تحمل ذلك من جديد، لقد فكرت بالأمر كثيرا، لأنني أريد التتويج بكأس العالم مع البرازيل، والتي لم يفز بها منذ العام 2002".إنتر ميلان يتعاقد مع كوادرادوتعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالي مع الدولي الكولومبي خوان كوادرادو في صفقة انتقال حر حتى صيف العام 2024.ووقع الدولي الكولومبي البالغ من العمر 35 عاما على عقد سيربطه بـ "النيراتزوري" للموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.وكان كوادرادو، مثل فريق "السيدة العجوز" في السنوات الثماني الماضية، حيث لعب مع الفريق 314 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وتوج مع البيانكونيري بـ11 لقبا.هندرسون تحت مجهر الاتفاقوقالت تقارير إعلامية إنجليزية: "إن نادي الاتفاق السعودي توصل إلى اتفاق مع ليفربول بشأن التعاقد مع لاعبه جوردان هندرسون".ويسعى الاتفاق - الذي يدربه نجم "الريدز" السابق ستيفن جيرارد - إلى التعاقد مع قائد ليفربول الحالي، حيث أشارت التقارير، إلى أن هندرسون (33 عاما) سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق السعودي.ولعب متوسط الميدان الإنجليزي 492 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها 33 هدفا، وتوج مع النادي الإنجليزي العريق بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، كما حمل ألوان منتخب "الأسود الثلاثة" في 77 مناسبة موقعا على 3 أهداف.محرز يقترب من أهلي جدةوكشفت شبكة قنوات "بي ان سبورتس" الرياضية القطرية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد وافق على انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي مقابل 30 مليون جنيه استرلينيوكان الأهلي السعودي يستهدف منذ فترة التعاقد مع نجم المنتخب الجزائري في سعيه للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، لينضم محرز إلى كتيبة من النجوم في صفوف الفريق السعودي، على غرار البرازيلي روبيرتو فيرمينو وحارس المرمى السنغالي إدوار ميندي.ويعد محرز (32 عاما) من أبرز لاعبي "الجناح" على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية، وستكون المحطة الخامسة في مسيرة الجزائري بعد كامبير ولوهافر الفرنسيين وليستر سيتي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.ولعب رياض محرز 236 مباراة بقميص "السكاي بلوز"، سجل خلالها 78 هدفا، كما حمل محرز قميص منتخب الجزائر في 83 مناسبة، موقعا 30 هدفا.ميلان يضم الهولندي راينديرزوضم نادي ميلان الإيطالي، اللاعب الهولندي تيجاني راينديرز إلى صفوفه بعقد يمتد حتى العام 2028، حيث يشغل راينديرز (24 عاما) خط الوسط قادما من نادي ألكمار الهولندي. ولعب راينديرز لعديد الأندية الهولندية أبرزها زفوله وألكمار.الخور يحسم صفة ريبيرومن جانبه، أعلن نادي الخور القطري، تعاقده مع المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو، قادما من نادي فارينزي البرتغالي بعقد لمدة موسم واحد.ويمتد عقد اللاعب البرازيلي ريبيرو مع نادي الخور حتى صيف العام 2024؛ حيث جاء لدعم صفوف الفريق وتشكيل إضافة لخط هجوم الفريق الملقب بـ "الفرسان"، استعدادا للموسم الجديد. وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عززت إدارة نادي الخور الرياضي صفوف فريق كرة القدم الأول بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024".ومن المقرر أن يغادر الخور إلى تركيا يوم 2 آب (أغسطس) المقبل، لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد، حيث تحتضن مدينة بولو التركية معسكر الفريق حتى يوم 22 من الشهر ذاته، وسيتخلل المعسكر بعض المباريات الودية متدرجة المستوى، لوقوف الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بالصورة المناسبة.وكان نادي الخور، أعلن في وقت سابق تعاقده مع حارس المرمى الشاب، أحمد كوني، لتدعيم صفوف الفريق، بعد الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني بقيادة نبيل أنور ويساعده جوزيه موريرا وسلام شاكر.أرسنال يستهدف الغاني قدوسبدورها، قالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية: "إن إدارة نادي آرسنال الإنجليزي تستهدف التعاقد مع المهاجم الدولي الغاني محمد قدوس من أياكس أمستردام الهولندي، في ميركاتو الصيفي الحالي". وكان أرسنال، أبرم تعاقدات قوية هذا الصيف، بضم المهاجم الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي، ولاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس من وست هام، والمدافع الهولندي يوريين تيمبر من أياكس.وقال المصدر: "إن أرسنال فتح قنوات الاتصال بالفعل منذ أيام مع ممثلي أياكس من أجل التعاقد مع قدوس، البالغ من العمر 22 عاما".ويمتد عقد قدوس -المولود في العاصمة الغانية أكرا- مع أياكس إلى صيف العام 2025، بعد قدومه إلى النادي قبل 3 أعوام من فريق نورشلاند الدنماركي مقابل نحو 9 ملايين يورو.وخلال 3 مواسم مع أياكس، سجل قدوس 23 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 84 مباراة بكل البطولات، كما كان لاعبا رئيسا في تشكيلة المنتخب الغاني المشارك في كأس العالم قطر 2022، حيث سجل هدفين في الدور الأول.تعثر مفاوضات الأهلي وأمرابطوتعثرت مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، نجم فريق فيورنتينا الإيطالي.وكان النادي الأهلي، دخل في مفاوضات جادة مع أمرابط للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وقالت قناة "الكأس" القطرية: "إن صفقة سفيان أمرابط لصفوف الأهلي السعودي مهددة بالفشل؛ بسبب دخول أندية عدة على خط المفاوضات مع نادي فيورنتينا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".وأشارت تقارير صحفية، إلى وجود اهتمام من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأهلي جدة السعودي بضم اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما. وسبق أن ارتبط اسم سفيان أمرابط بالانتقال لأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.وبسبب دخول تلك الأندية في مفاوضات قوية لضم اللاعب، أصبح المهاجم المغربي بعيدا عن الأهلي السعودي، حيث يرتبط أمرابط مع فريق فيورنتينا بعقد ينتهي الموسم المقبل في 30 حزيران (يونيو) 2024.وتقدر القيمة السوقية للدولي المغربي بـ30 مليون يورو، وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا، سجل فيها هدفا وصنع آخر.إنتر ميامي منفتح على ضم سواريزاعترف رئيس إنتر ميامي الأميركي خورخي ماس، أنه منفتح على ضم لويس سواريز إلى النادي هذا الصيف، وإعادة "الثنائي" مع ليونيل ميسي، الثنائي لعبا معا في برشلونة بالجيل الذهبي للبارسا، وتوجا معا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال عامين قضاهما في (بارك دي فرانس).ويتواجد سواريز في قائمة فريق غريميو البرازيلي، وأكد خورخي ماس، أنه يحب أن يرى الثنائي معا، ويلعبان في أميركا مجددا.وقال في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام الأميركية: "كثر الحديث عن حضور لويس سواريز، ولكن لم نجر محادثات مباشرة مع غريميو أو سواريز، لا أعرف كيف يمكن أن يترك غريميو لاعبه لويس سواريز.ولكن إذا فعل ذلك، فنحن أحرار في التحدث إلى لويس وإحضاره إلى إنتر ميامي".وسيواجه نادي إنتر ميامي نظيره كروز أزول المكسيكي في فورت لودرديل بولاية فلوريدا. -(وكالات).