الإثنين 07 آب 2023
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نيمار يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

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نيمار
أبلغ النجم البرازيلي نيمار إدارة باريس سان جيرمان برغبته الرحيل عن النادي العاصمي وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة يوم الاثنين.
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وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 6 أعوام وتحديداً في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو تمثل قيمة كسر عقده مع برشلونة الإسباني، جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ووفقاً للصحيفة فإن اللاعب لم يكن راضياً عن تجمع الجماهير الغاضبة أمام منزله، إذ يرى أن اللاعب أن النادي لم يفعل شيئاً لحمايته.

وضاعف نيمار من مشاكل باريس سان جيرمان الذي تركه ليونيل ميسي وأبلغه كيليان مبابي بعدم رغبته بالاستمرار لما بعد نهاية الموسم المقبل.

وتوج نيمار مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي خمس مرات لكنه فشل في التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي فاز به مع برشلونة في 2015.
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