السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"هاتريك" العطار يثبت قدراته التهديفية ويحرج المدرب "موتا"

1701516710681332600
مهاجم فريق الحسين إربد عبد الله العطار بعد تسجيله أحد الأهداف بمرمى شباب العقبة - (من المصدر)
عمان- نجح مهاجم فريق الحسين إربد عبد الله العطار في وضع بصمته بصورة قوية في أول مباراة يشارك بها أساسيا منذ فترة طويلة مع فريقه، عندما سجل "هاتريك" في ربع نهائي كأس الأردن أمام شباب العقبة أول من أمس، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-1.اضافة اعلان
وسجل العطار واحدا من أسرع أهداف الموسم الحالي، بعد مضي 34 ثانية فقط على صافرة بداية المباراة، لينجح تباعا في تسجيل الهدفين الثاني والثالث، والمساهمة في الهدف الرابع الذي جاء عكسيا من مدافع شباب العقبة أحمد أبو حلاوة.
ولم يشارك العطار كثيرا هذا الموسم ببطولة الدوري، نظرا لوجود مهاجمين يشاركان باستمرار مع الفريق، وهما حمزة الدردور والسنغالي عبد العزيز نداي، ما جعله بعيدا عن الأنظار رغم امتلاكه الحس التهديفي ومساهمته الكبيرة في كل وقت يحتاجه فيه الفريق الذي يمثله.
وسجل العطار "الهاتريك" الثاني في الموسم الحالي والأول ببطولة الكأس، ما جعل جماهير الحسين تطالب بوجوده في التشكيلة الأساسية في المباريات المقبلة، رغم أن الفريق لا يعاني كثيرا من الناحية الهجومية، إلا أن الأهداف تتنوع من حيث المسجلين، مع الإشارة إلى أن هداف الحسين ببطولة الدوري هو محمود مرضي بتسجيله 4 أهداف من 7 مباريات خاضها فريقه لغاية الآن.
وأحرز العطار البالغ من العمر 31 عاما، هدفين في بطولة الدرع، واحدا في مرمى الوحدات التي انتهت نتيجتها بهدف لمثله، فيما جاء الهدف الثاني في مرمى سحاب، والذي حقق "غزاة الشمال" وقتها الفوز على سحاب بهدفين لهدف.
وبدأ العطار مسيرته الكروية في النادي الفيصلي، قبل أن ينتقل للعب في صفوف فريق شباب الأردن في العام 2014، ليرحل إلى الجزيرة بعد موسمين، ويقدم مع الفريق أفضل فتراته الكروية، بعد أن ساهم في الوصول مع "الشياطين الحمر" إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في مناسبتين، والفوز بلقب كأس الأردن في العام 2018.
وخاض "المهاجم الأنيق"، تجربة احترافية قصيرة مع الأهلي البحريني، قبل أن يعود مع بداية الموسم الماضي للأردن، ووقع على عقد الانضمام لصفوف الحسين إربد، ليقدم مستويات جيدة ويساهم بصورة أو بأخرى في إبقاء الحسين في المنافسة على اللقب بأهدافه، حتى الجولة الأخيرة من عمر الدوري.
وعانى المنتخب الوطني في الفترات الماضية، من قلة الأهداف وتحديدا منذ تولي المدرب المغربي حسين عموتة قيادة "النشامى"، إذ سجل المنتخب في 6 مباريات 5 أهداف فقط، وعدم وجود سوى لاعب واحد في مركز المهاجم الصريح بقوائم المنتخب وهو يزن النعيمات، ما يجعل حضور العطار القوي في المباراة الماضية فرصة لضمه للمنتخب أملا بحل المشكلة الهجومية.
وسيشكل تألق العطار ضغطا على منافسيه في مركز الهجوم بفريق الحسين بالمباريات المحلية المقبلة، حيث أصبح المدرب البرتغالي للفريق جواو موتا في موقف صعب لاختيار المهاجم الأساسي في المستقبل، في ظل توفر لاعبين مهمين أيضا على دكة البدلاء.
وتحدث العطار لـ"الغد": "إن تألقه في المواجهة الماضية ونجاحه في قيادة فريقه لبلوغ نصف نهائي الكأس، جاء بتوفيق من الله في البداية، إلى جانب مساعدة زملائه اللاعبين باعتباره واحدا من اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار بالمباريات الرسمية".
وبين العطار، أن التدريب بجدية والمحافظة على لياقته البدنية والحس التهديفي، عوامل مهمة في إبقاء الحس التهديفي رغم غيابه عن المنافسات، متمنيا أن يكون "الهاتريك" سببا في ضمه للمنتخب الوطني بالفترة المقبلة، وذلك قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا مطلع الشهر المقبل.
وأضاف: "أهدافي الثلاثة جاءت في مرمى فريق مميز يقدم مستويات طيبة ويحتل مراكز متقدمة في بطولة الدوري، ونجحنا في إقصاء وصيف الكأس، ونأمل في استمرار النتائج المميزة مع الحسين لتحقيق الألقاب بعد منافستنا القوية عليها في الموسم الماضي حتى النهاية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1701520173491473200

"شباب الأردن" يدفع 60 ألف دينار ويرفع عقوبة الحرمان

منذ1 ساعة
1701518789451418300

بطولة غرب آسيا لـ"طائرة الرجال" الأولى تقام في الأردن

منذ1 ساعة
1701516728131335000

الفيصلي يضع لمساته الأخيرة لمواجهة الشارقة الإماراتي غدا

منذ2 ساعة
1701511539451192200

"سيدات الطاولة" يحقق فوزين مثيرين على قبرص ولبنان

منذ2 ساعة
Untitled-1

أبو بكر يهيمن على ألقاب "سلة الناشئات" ويؤكد تعطشه لحصد المزيد رغم "اليأس"

منذ2 ساعة
1701510740191176400

الجزيرة والصريح يحتفلان بالتأهل بمواجهة الصراع على "اللقب"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

منطلقات موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

عالطبيعة.. تأشيرة سياحية للعقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 