الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هارون.. سائق درفت أردني يحظى بمكانة خاصة في مصر

المتسابق والحكم رأفت هارون -(من المصدر)
المتسابق والحكم رأفت هارون -(من المصدر)
عمان - أشاد نادي السيارات المصري، بالأردني رأفت هارون، لمشاركته في بطولة مصر للشرق الأوسط "ريفت اب" للدرفت والسرعة، عضوا في لجنة التحكيم.
ويعتبر هارون أحد الأبطال الأردنيين برياضة الدرفت، وله شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، وكان شارك على مدار السنوات الماضية، متسابقا وحكما في سباقات الدرفت في مصر، وسط ترحيب كبير من مجتمع رياضة السيارات المصري. اضافة اعلان
وبدأ هارون ممارسة رياضة الدرفت العام 2004، وأظهر بعد فترة قصيرة براعته فيها، واستمر في المشاركة ببعض التحديات مع الأصدقاء وبعض عشاق الدرفت، حتى بدأ يتقن هذه الرياضة بمهارة، وبدأ مسيرته الاحترافية العام 2006، وحصد العديد من المراكز المتقدمة في بطولات عدة شارك فيها، وتوج بطلا للنسخة الثامنة من ريد بُل كار بارك درفت الأردن العام 2018، ونال لقب بطولة الأردن لسباقات الدرفت العام 2019. 
ونشر هارون على موقع "انستغرام" قائلا:"من أجمل وأروع ما اكتسبت، هو معرفة الناس في جميع البلاد العربية، وسعيد جدا بالإنجاز الكبير وأن أكون جزءا من تطوير رياضة السيارات في مصر، والأروع أن جميع الأبطال أصدقائي على مدار 9 أعوام". 
وصرح هارون لـ"الغد": "كانت بداياتي في سباقات الدرفت في مصر عن طريق المتسابقين المصريين، وفي العام 2012 خلال لقاء بيننا، أطلعتهم على قوانين وتعليمات الدرفت كوني متسابقا صاحب خبرة، ولم تكن حينها سباقات الدرفت معروفة في مصر، وبعد متابعتي للمتسابقين المصريين ومتابعة سباقات الدرفت في الأردن قمت بالمشاركة في سباقات للدرفت، وقاموا بترشيح اسمي في لجنة الحكام في بطولة مصر للشرق الأوسط، لمدة 3 سنوات على التوالي، كما شارك في سباقات الدرفت في مصر لأكثر من مرة كل من: سمير عدوان 
وعبدالله أبو حسين وصهيب البكار، كما شارك متسابقون من مصر في بطولات للدرفت في الأردن". 
وأضاف:" إن فكرة إقامة بطولة الشرق الأوسط للدرفت، تتطلب توفر الداعمين، وأي شخص يمكنه تنظيم البطولة في حال توفر ذلك، ومن ثم يمكن تغطية التكاليف بعدها بسهولة، علاقاتنا بالشرق الأوسط قوية جدا ويمكننا إقامة بطولة إقليمية، كما يجب التعاون ما بين أندية السيارات لتسهيل عملية شحن المركبات".
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