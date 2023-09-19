الثلاثاء 19 أيلول 2023
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هاري كين: انتقلت إلى بايرن ميونخ من أجل الفوز بدوري الأبطال

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هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي
أكد هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي أنه انضم إلى صفوف بايرن ميونخ البطل القياسي لـ "البوندسليغا" بهدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء:هناك سبب لتعاقد بايرن معي، بايرن يرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مجددا وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك.

وأضاف: فريق مثل بايرن فاز بلقب الدوري 11 مرة متتالية، يستعد للنجاح، هدفنا هو أن نحافظ على نجاحنا في الدوري وأن ننجح في مسابقة الكأس مجددا.

ويبدأ بايرن مشواره في دوري أبطال أوروبا بملاقاة مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء.

وأشار كين: دوري أبطال أوروبا أكبر مسابقة، وبالطبع النهائي في ويمبلي، ملعب المنتخب الوطني سيكون أمرا استثنائيا، لا أفكر في ذلك بعد، علينا أولا أن نتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وانضم كين إلى بايرن قادما من توتنهام هذا الصيف، وحقق بداية طيبة مع الفريق حيث سجل أربعة أهداف حتى الآن، لكنه أكد: مازلت أفكر أنني قادر على اللعب بشكل أفضل.

ولكن كين حذر من قوة مانشستر يونايتد الذي يمر بفترة صعبة حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، واتفق معه مدربه توماس توخيل في نفس وجهة النظر وقال: النتائج حتى الآن لا تتحدث كثيرا عنهم.

وأشار: يونايتد دائما ما يتحلى بالخطورة، لديهم الكثير من المهارات الفردية.

ولن يتواجد توخيل في المنطقة الفنية خلال مواجهة مانشستر نتيجة الإيقاف، بعد طرده خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية للنسخة الماضية من البطولة القارية.اضافة اعلان
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